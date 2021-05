Alessio Agnelli

Inter: la settimana dei fondi, poi il summit della verità Conte-Zhang. Entro il weekend, molto probabilmente, al più tardi agli inizi della prossima settimana, in tempo utile per tutte le scadenze (dai pagamenti delle mensilità arretrate di novembre, dicembre e marzo, alle quote d'iscrizione a campionato e coppe) di fine maggio. Ma, in viale Liberazione, è già scattato il countdown per l'annuncio di nuova liquidità in arrivo dagli States.

A contendersi lo scettro di salvatore nerazzurro, i fondi a stelle e strisce, Oaktree Capital Group, di Chicago, e Bain Capital, from Boston, entrambi interessati e pronti a finanziare Suning con proposte di prestiti, più o meno, articolate. Quella di Oaktree prevede, infatti, un'operazione di equity upside per un ammontare complessivo di 300 milioni: 160 destinati all'acquisto del 31,05% dell'Inter di proprietà LionRock, il rimanente di prestito, ad intessi agevolati, per vincere le resistenze di Zhang Jr, più orientato verso un finanziamento-ponte, senza cessioni di quote. L'offerta di Bain Capital è, infatti, in quest'ottica: 250-270 milioni di prestito e nessuna richiesta di azioni nerazzurre.

Ma, ovviamente, a tassi di interessi più alti rispetto ad Oaktree, attualmente in pole position per il closing. Deciderà Steven Zhang, con papà Jindong. Poi, per il presidente dell'Inter, sarà il momento del faccia a faccia con Antonio Conte per far chiarezza su tutto (dalla situazione economica del club, al budget per la prossima campagna-acquisti e al futuro dei big), iniziare a programmare («Credo che rimanga», la chiosa di Marotta) o dirsi addio.

Per la squadra, invece, 3 giorni di riposo post-Juventus. La ripresa è fissata per mercoledì ad Appiano. Ieri solo tanta rabbia, via social, per il ko nel derby d'Italia, condizionato dall'arbitro. Partita scandalosa! Sempre forza Inter il Brozovic-pensiero. «Contro tutto e tutti» il commento di Perisic, protagonista suo malgrado del rigore erroneamente concesso a Madama da Calvarese. Ma Lautaro ricorda: «I campioni d'Italia siamo noi».

