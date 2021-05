Alessio Agnelli

Inter, il diktat di Conte: 3 colpi e almeno 7 intoccabili per proseguire insieme. Un progetto top per un allenatore top, citando Cristian Stellini, vice del salentino e sicuramente ben informato delle richieste in arrivo dal 51enne di Lecce nell'imminente incontro con Steven Zhang. Ma che potrebbe stridere con i piani societari, comunque al risparmio, anche al netto dei 275 milioni di finanziamento appena ottenuti da Oaktree, di fatto un'ipoteca sull'Inter da parte di Suning. In casa nerazzurra si apre con questi presupposti la settimana che porterà Antonio Conte al dentro o fuori con la Beneamata. Da un lato l'ex commissario tecnico della Nazionale, supportato dall'anima italiana (i due ad Marotta e Antonello e i responsabili di mercato Ausilio e Baccin, tutti segnalati al summit con Zhang Jr) della dirigenza interista e pronto a snocciolare condizioni più o meno inderogabili alla proprietà, per la prosecuzione del rapporto come da contratto (fino al 2022, a 13,5 milioni di ingaggio netto). Una di queste è la conferma dei big. Meglio se nella totalità dell'11 base, sicuramente nei casi di Lukaku, Lautaro, Hakimi, Barella, Skriniar, De Vrij e Bastoni, alla voce intoccabili e prima condicio sine qua non. La seconda è un mercato in upgrade, per dare l'assalto alla seconda stella e viaggiare più comodi in Europa, con 3 posizioni da coprire: quelle di esterno sinistro (nei piani di Conte Emerson Palmieri o Marcos Alonso), di regista-mezzala (De Paul candidato unico) e di punta di scorta (Muriel il sogno, Giroud l'alternativa più percorribile). Magari aprendo anche ai tagli degli svincolati (sicuri Padelli, Young e Kolarov, a rischio anche Ranocchia e D'Ambrosio) e degli stipendi pesanti (vedi Sanchez e Vidal, a bilancio per 7,5 e 6,5 mln annui). Ma senza rinunce dolorose od eccessi di austerity. Dipenderà tutto da Zhang Jr, sull'altro versante societario, quello dei conti da far tornare nei prossimi 3 anni (il tempo concordato con Oaktree per la restituzione del prestito), pena la cessione del pacchetto di maggioranza al gruppo a stelle e strisce. E, forse, fuori sincrono con il Conte-pensiero. L'ardua sentenza nel summit tra i due, in programma a strettissimo giro di posta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Maggio 2021, 05:01

