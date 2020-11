Alessio Agnelli

Inter, i... conti non tornano. Dal pesante passivo di gol subìti, in netta controtendenza con l'avvio da Fort Knox del 2019-20, ai punti in carniere mancanti, 9 tra campionato e Champions dopo altrettante gare disputate, rispetto a un anno fa. Statisticamente parlando, è questo il redde rationem, impietoso e senza appello, delle prime due stagioni di Antonio Conte in nerazzurro messe a confronto. Dopo 6 turni di serie A 7 punti in meno su suolo italico (11 vs 18), altri 2 persi per strada in Europa dopo 3 giornate della fase a gironi (2 vs 4) di Champions League e un incremento, allarmante, delle reti incassate: 15 in 9 partite e alla media poco lusinghiera di 1,66 a gara, esattamente il triplo del passivo di un anno fa (5 in totale, 2 in 6 gare di A, 3 in 3 partite di Champions).

E il primo problema da risolvere nella lunga lista dell'ex ct, per riannodare il filo del discorso interrotto in Italia e in Europa.

Per ora rimangono i numeri, deficitari e i peggiori degli ultimi 10 anni di casa Inter dopo 9 uscite ufficiali. Per ricordare un avvio simile bisogna ritornare alla disastrosa stagione 2011/-2, quella dei 3 allenatori (Gasperini-Ranieri-Stramaccioni), comunque apprezzabile per il bottino oltreconfine. Anche allora 15 reti incassate, ma 4 vittorie (su 9 gare, 2 in A e 2 in Europa) contro le 3 (tutte in campionato) di Conte in stagione e, soprattutto, un primo nel girone di Champions, rapportato all'ultimo del salentino. «Sono più soddisfatto ora di quanto l'anno scorso di questi tempi - ha ribattuto l'ex ct da Madrid -. Il processo di crescita sta continuando nella mentalità, nella voglia di fare la partita».

Mancano i riscontri dei risultati, «che ci stanno penalizzando» e che obbligheranno l'Inter ad un perfect game nelle prossime 3 di Champions, per restare in corsa per gli ottavi. «Andremo in campo per vincerle tutte e tre - ha assicurato Alessandro Bastoni a Sportmediaset -. Le partite sono fatte di episodi, che spesso ci sono andati contro in stagione. Dovremo lavorare per capire i perché, ma, finché la matematica ci darà una possibilità, noi ci crediamo». Dopo la sosta per le nazionali, e in tempo per il ritorno di Milano con il Real (il 25 novembre), tornerà, infatti, Romelu Lukaku, indispensabile in merito. Per Big Rom probabile forfait pure domenica a Bergamo, anche per evitargli il triplice impegno già in programma con il Belgio.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA