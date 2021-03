Alessio Agnelli

Inter, è guerra di fondi: Pif sfida BcPartners per l'acquisizione di quote. Non solo gli inglesi, più avanti nei discorsi con gli Zhang, per una due diligence già conclusa e una prima offerta (di 750-800 milioni contro i 950, 1 miliardo di richiesta) già recapitata a Nanchino per la totalità delle azioni.

Nella corsa alla Beneamata, si sono prepotentemente inseriti anche i sauditi del Public Investment Fund, gruppo da oltre 370 miliardi di euro gestiti, riconducibile al principe ereditario di Riad, Mohammad bin Salman, e interessato ad un ingresso graduale nell'Inter, partendo dalla minoranza delle quote, almeno inizialmente, per poi salire nel tempo, fino alla maggioranza e al pieno controllo del club.

Ad avvalorare l'imminente entrata in scena del fondo sovrano dell'Arabia Saudita sul panorama milanese, pure le conferme dall'Inghilterra sullo stop ai lavori per l'acquisizione del Newcastle (non si può investire in 2 società contemporaneamente) in Premier da parte di Yasir Al-Rumayyan, governatore di Pif. E il motivo è l'Inter, di maggiore appeal, per ragioni sportive (una squadra già pronta per vincere), d'immagine e di possibili sviluppi economico-finanziari (vedi collaborazioni extra-calcistiche con Suning.com).

Da voci di corridoio, il piano di Pif prevedrebbe, infatti, un 30% delle quote nerazzurre per iniziare, lasciando al timone Suning almeno fino a giugno (o anche oltre, se l'acquisizione della maggioranza procederà più a rilento). Ma, in ogni caso, una possibilità più allettante per Steven Zhang e famiglia, dopo un lustro di investimenti nell'Inter e uno scudetto potenzialmente a portata fra due mesi.

Per ora, nessuna notizia di una due diligence aperta, ma Pif c'è e potrebbe portare in dote anche un ricco sponsor (da 30-35 milioni) dal Medio Oriente per sbaragliare la concorrenza.

Per l'Inter di Conte appuntamento, invece, domenica a Torino. Contro i granata out Vidal, che verrà operato oggi all'Humanitas per «sofferenza meniscale al ginocchio sinistro» (25-30 giorni di stop). Al suo posto Eriksen, già in sorpasso nel ruolo. E, in panchina, Stellini (finora 3 vittorie - con Parma, Benevento e Fiorentina - in 3 gare da 1° allenatore) per lo squalificato Conte.

