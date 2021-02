Alessio Agnelli

Inter, doppia fuga: Conte per il titolo, Zhang Senior dagli investimenti nel calcio. Quasi un paradosso, alla luce del primo posto e del primo allungo in classifica di Lukaku e compagni in ottica-scudetto. Ma, in casa Inter, è questo il nonsense che emerge, allargando l'analisi alla delicata situazione societaria, il rovescio negativo della medaglia, tra stipendi non pagati (pari a 24,8 milioni lordi per novembre e dicembre), idee di prestiti-ponte e trattative per la cessione del club.

Se da un lato c'è il campo e un calendario che potrebbe agevolare i propositi di fuga della Banda Conte, a cominciare da domenica (in casa, contro il Genoa, con il Milan di scena a Roma contro l'11 di Fonseca) e per i successivi 6 turni di campionato, tutti contro medio-piccole (dopo il Grifone, Parma il 4 marzo, Torino il 14, Sassuolo il 20, Bologna il 3 aprile e Cagliari l'11) eccezion fatta per l'impegno dell'8 marzo al Meazza contro l'Atalanta di Gasp.

Dal punto di vista aziendale ed economico, a regnare è invece la totale incertezza e la chiusura dei rubinetti decretata dal governo cinese negli investimenti superflui, calcio su tutti, con la famiglia Zhang allineata e pronta ad eseguire.

Con BcPartners è tuttora in corso una trattativa per la cessione della società. Nota la prima offerta del fondo inglese: 800 milioni, con Suning che valuta il 100% del club 950 milioni, 1 miliardo e non ha ancora dato risposta. Altra via percorribile quella di un prestito-ponte di 200-250 (gli americani di Bain Capital i più interessati), la preferita da Steven Zhang, per far fronte alle spese ordinarie fino a giugno e lasciare, magari, a scudetto vinto e a cifre più alte. La realtà è che la società di Nanchino deve vendere o reperire liquidità al più presto.

È notizia delle ultime ore, infatti, la possibile cessione di una fetta considerevole (20-25%) di Suning.com ad Alibaba o in mani statali, con immediata sospensione del titolo di Suning alla Borsa di Shenzen. Voci che arrivano due giorni dopo quelle sul Jiangsu Suning, neo-campione di Cina, ma messo in vendita, gratuitamente o quasi, per far fronte ai 60 milioni di debiti societari.

Insomma, per gli Zhang obbligo di disimpegno. E per l'Inter un futuro ancora tutto da decifrare a livello societario. L'ultima tegola il Covid, che ha contagiato gran parte della dirigenza (i due ad Marotta e Antonello, il ds Ausilio e il legale del club Capellini) e un membro dello staff tecnico.

Nessun problema per la squadra, comunque in isolamento fiduciario per precauzione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Febbraio 2021, 05:01

