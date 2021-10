Alessio Agnelli

«Inter club globale grazie a Suning. Lo scudetto un'impresa memorabile, dimostrazione del nostro impegno: abbiamo reso possibile l'impossibile». Nessuna voglia di lasciare. Nel corso dell'Assemblea dei soci dell'Inter, che si è tenuta ieri in video-conferenza, Steven Zhang ha rilanciato, bollando come «falsità e speculazioni tutte le voci di cessione (non ultima quella al fondo saudita Pif per un miliardo di euro, ndr) che hanno circondato il club negli ultimi mesi» e prenotando «il futuro - ha sottolineato in collegamento da Nanchino -, perché il nostro sostegno e impegno sono a lungo termine e la nostra visione per il futuro chiara e ben definita».

Centrato il 19° scudetto, «il primo conquistato da una proprietà straniera - ha chiosato Zhang Jr - e un premio per il lavoro di tutti nel club e per i tifosi, che lo attendevano da 11 anni», l'obiettivo di campo «è difendere con orgoglio il tricolore puntato sulle nostre maglie» l'aggiunta dell'ad Marotta. Anche al netto di un passivo di 245,6 milioni, il più alto mai fatto registrare da un club di A «dovuto in gran parte all'ultima stagione a porte chiuse (110 milioni di perdite, ndr) e alla pandemia, che ha messo a dura prova anche il rapporto con i nostri stakeholder (40 milioni in meno dagli sponsor, ndr)».

Nel prossimo esercizio, verranno messe a bilancio le cessioni di Lukaku e Hakimi per 180 milioni complessivi e una doppia boccata d'ossigeno. Intanto, in ottica futuro, ecco il rinnovo di Lautaro (fino al 2026, a 6 milioni a stagione, eliminata la clausola da 111 milioni), ufficiale da ieri, dopo la firma del Toro in sede.

