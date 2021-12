Alessio Agnelli

Inter, Calha vuol dire assist, gol e rimonta. Dal meno 7 in di inizio novembre da Milan e Napoli, alla vetta in solitaria di domenica sera, a più 1 sui rossoneri di Pioli e a più 4 sugli azzurri di Spalletti, sorpassati pure dall'Atalanta. Ai campioni d'Italia di Simone Inzaghi sono bastate 6 partite in un mese per rimettere i conti a posto in campionato e guardare tutti dall'alto per la prima volta in stagione, con il derby del 7 novembre scorso come punto di svolta: per l'11 del piacentino e per Hakan Calhanoglu, fra i grandi protagonisti della remuntada nerazzurra.

La crescita di livello del Sultano turco ha coinciso, infatti, con la prima accelerata-scudetto dell'Inter di Inzaghi, vincente da 5 turni e capace di mettere in carniere 16 punti nelle ultime 6, contro gli 8 del Milan (8 punti recuperati) e i 5 del Napoli (11 in più). Da quando Hakan ha messo a segno il gol dell'ex contro il Diavolo, superando Tatarusanu su rigore, i campioni d'Italia hanno iniziato a volare e il turco a confermarsi di partita in partita, con gol e assist a ripetizione.

In totale, cinque reti e 3 passaggi vincenti negli ultimi 6 turni di campionato (contro un gol e 2 soli assist nelle prime 11) su un bottino di squadra di 15 gol segnati, pari al 53% del fatturato. E determinanti nell'operazione-sorpasso della Banda Inzaghi. Calhanoglu ne ha avute, infatti, per tutti, tranne che per lo Spezia. Contro Napoli, Roma e Cagliari una rete e un passaggio vincente a referto cadauno. A Milan e Venezia un gol a testa, a conferma di una continuità di rendimento finalmente al top.

E di buon auspicio per il prosieguo della stagione. «Se mi aspettavo un'Inter già così forte? Sì, pensavo che l'Inter potesse confermarsi, perché la squadra si è completata con alternative importanti - ha chiosato Javier Zanetti a Sportmediaset -. Noi dobbiamo difendere lo scudetto vinto l'anno scorso e lo stiamo dimostrando domenica dopo domenica. La squadra ci crede ed è consapevole di essere forte. Vedremo alla fine chi arriverà per primo».

Intanto, Tapiro d'oro a Simone Inzaghi. «Dall'Ajax al Liverpool? Non era andata bene nemmeno al primo giro, ma il secondo è stato sicuramente peggio -il commento del piacentino a Valerio Staffelli-. Agli ottavi di Champions penseremo a febbraio, ma ce la giocheremo».

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Dicembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA