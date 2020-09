Alessio Agnelli

Inter, arrivi non stop: dopo Kolarov, Vidal. Terminate le ultime procedure clinico-amministrative per l'acquisto a titolo definitivo di Aleksandar Kolarov dalla Roma, in viale Liberazione ora è tutto pronto per un altro ingresso in squadra e società, quello di Arturo Vidal, già definito nei dettagli con l'agente del Guerriero e solo da mettere nero su bianco dopo gli ultimi step della risoluzione col Barça e delle visite con l'Inter. Dopo la doppia seduta di ieri agli ordini di Koeman, il 33enne cileno, previa rinuncia all'ultimo anno di contratto (7,8 milioni) e ai bonus pendenti (altri 2,4 mln) con i catalani, dovrebbe infatti ottenere la carta de libertad' dal Barcellona nelle prossime 24 ore, insieme al via libera a parametro zero verso Milano e l'Inter di Conte, già pronte ad accoglierlo con un biennale (con opzione per una 3a stagione) da 6 milioni più bonus solo da sottoscrivere. Ieri si è invece ufficialmente concluso l'iter di ingresso di Aleksandar Kolarov. Dopo le visite di lunedì al CONI per l'idoneità sportiva, ieri mattina gli esami con l'Inter all'Humanitas di Rozzano e, all'ora di pranzo, la firma sul contratto (fino al 30 giugno 2021, a 3 milioni, più un'opzione per il 2021/22) in sede, con annuncio social: Kolarov è un nuovo giocatore dell'Inter, il serbo si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dalla Roma, si legge nel comunicato, per un indennizzo di 1,5 milioni al club giallorosso. Per il classe 85 di Belgrado ieri pomeriggio anche il primo contatto con Antonio Conte e la prima seduta con la squadra, alla 16.30 e subito in gruppo per l'intera durata. Da domani, l'ex ct potrà contare anche sui 16 nazionali di rientro. E, a breve, pure su Matteo Darmian, già definito col Parma per 2,5 milioni. Con i Ducali discorsi aperti anche per Gervinho, come 4^ punta (tra gli osservati pure Dzeko e Giroud). Con il Genoa, in dirittura d'arrivo la trattativa per il trasferimento di Andrea Ranocchia in rossoblu.

