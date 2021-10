Alessio Agnelli

Inter, 15 uomini fuori e alla Pinetina scatta l'allarme sudamericani. Più di un'intera squadra in giro per il mondo e di rientro solo a metà mese, a poche ore o giorni dall'insidiosa trasferta del 18 ottobre contro la Lazio di Sarri.

Probabilmente, Simone Inzaghi avrebbe sognato e gradito un avvicinamento più morbido, e meno disseminato di ostacoli, per il suo primo ritorno all'Olimpico da ex. E, invece, il tecnico piacentino dovrà fare di necessità virtù, lavorando da oggi con i pochi intimi (Handanovic, Radu, Cordaz, Ranocchia, Kolarov, D'Ambrosio, Darmian, Gagliardini, Satriano e l'infortunato Sensi) rimasti ad Appiano almeno fino ai primi rientri, in programma a scaglioni nei primi giorni della prossima settimana.

Lunedì torneranno alla base gli azzurri Barella, Bastoni e Dimarco, impegnati nelle Final Four di Nations League. Martedì i croati Brozovic e Perisic, gli olandesi De Vrij e Dumfries, lo slovacco Skriniar e il turco Calhanoglu. Mercoledì Edin Dzeko, l'unica punta (infortuni permettendo) certa di una maglia contro la Lazio, anche in considerazione dei rientri tardivi degli altri colleghi di reparto.

Per gli argentini Lautaro e Correa e per il cileno Sanchez tre gare (contro le due degli europei) di qualificazione ai Mondiali con Seleccion e Roja, le ultime fissate nella notte fra giovedì 16 e venerdì 17, a 36 ore e spicci dalla sfida con l'11 di Sarri, in programma il sabato alle 18. Quindi, nella migliore delle ipotesi, (un volo privato che riporti tutti a Milano entro venerdì sera) candidati ad un posto in panchina contro la Lazio, al pari di Vecino e Vidal, precettati da Uruguay e Cile e con le stesse tempistiche dei compagni.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA