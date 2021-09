Alessio Agnelli

Incertezze Handanovic: il futuro è un rebus, il presente a rischio con Benzema e Vinicius in arrivo. A Verona un disimpegno sbagliato di piede, ad innescare Ilic per il vantaggio Hellas e a costringere l'Inter a una gara di rimonta prima della sosta. Domenica, a Genova, il bis, questa volta con un'uscita alta che manca all'appello, altro tallone d'Achille del 37enne sloveno, e con Colley libero di girare di testa per Yoshida, per il primo pareggio Samp.

Morale della favola: nelle ultime due giornate di campionato, Samir Handanovic ha collezionato altrettanti errori, confermando molte delle note dolenti (dalle comprovate difficoltà in impostazione dal basso, a un'eccessiva staticità fra i pali) già evidenziate nelle ultime due stagioni in nerazzurro. Come la necessità, da parte di Marotta e Ausilio, di portarsi avanti con i discorsi per la sostituzione dello sloveno, in scadenza a giugno e, nella migliore delle ipotesi (previo rinnovo, ovviamente), con un futuro all'Inter solo da secondo.

Ma domani sera, contro Karim Benzema e Vinicius Jr, trascinatori del Real di Ancelotti (4 gol per i due: tre il francese, uno il brasiliano) nell'ultimo turno di Liga contro il Celta Vigo, toccherà a lui ritrovare e dare certezze alla squadra nel debutto di Champions del Meazza, dopo due trasferte da 3 reti al passivo in serie A.

Il futuro interista alla voce portieri potrebbe, infatti, chiamarsi André Onana, il preferito, in virtù di un contratto in scadenza con l'Ajax il prossimo 30 giugno, con possibilità di tesseramento a parametro zero dal primo febbraio. Il presente, invece, sempre nelle mani del capitano, alla prima prova d'appello e di riscatto dopo Genova e Verona.

Per la sfida con i Blancos, da valutare Bastoni, riabilitato dagli esami di ieri mattina (nessuna lesione, solo un semplice affaticamento in Nazionale), ma ancora a parte nel pomeriggio. Fuori per 4-5 settimane, invece, Stefano Sensi, ko a Marassi (l'undicesimo infortunio da novembre 2019) per «un trauma distorsivo al ginocchio destro - si legge nel comunicato dell'Inter -, con distrazione al legamento collaterale mediale».

Martedì 14 Settembre 2021

