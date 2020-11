Alessio Agnelli

«Il Real è una squadra attrezzata per vincere, Zizou una persona eccezionale. Ma non firmerei per il pari: vogliamo giocarcela». E vincere, possibilmente, in barba alle statistiche (9 ko su 10 gare a Madrid per l'Inter, l'unica vittoria nerazzurra- 0-2- è datata 1967) e all'amicizia con Zinedine Zidane, per gli antichi trascorsi in comune (tra il 1996 e il 2001) in bianconero.

Questa sera (alle 21, diretta tv su Sky Sport 1 e in chiaro su Canale 5, arbitro il francese Turpin) Antonio Conte avrà un solo obiettivo i 3 punti, fondamentali per rilanciarsi in classifica in Champions League. Anche al netto della pesante assenza di Romelu Lukaku, rimasto a Milano per problemi fisici, e del possibile colpo di grazia all'amico Zizou, già traballante per l'avvio da brividi in Champions (con ko in casa contro lo Shakhtar) e fanalino di coda nel girone.

«Sarà una gara importante, sia per noi che per loro - ha proseguito Conte in conferenza -, ma non parlatemi di finale. Il nostro obiettivo è cercare di fare punti e proporre il nostro gioco anche qui, contro una squadra forte, costruita per vincere questa manifestazione. Il Real ha giocatori che hanno vinto più volte questa coppa, ma non ci metteremo in un angolo come un pugile che si difende cercando un solo colpo per il ko. Affronteremo la gara con le nostre armi e senza timori riverenziali per nessuno».

Poi se arrivassero 3 punti, tanto meglio «ma non sempre ci riesci. Comunque non firmerei mai per un pari, prima di una partita - ha sottolineato l'ex ct -. Si tratta di avere una nostra fisionomia e idea. Abbiamo grandissimo rispetto del Real, ma vogliamo giocarci le nostre carte, poi che vinca il migliore». Sul fronte formazione, già decisi 10 undicesimi. In porta Handanovic e a protezione dello sloveno D'Ambrosio (in vantaggio su Skriniar, in gruppo da soli 2 giorni), De Vrij e Bastoni. In mediana Hakimi e Young sugli esterni, con Brozovic e Vidal a distruggere e costruire in mezzo. Più Barella, sulla trequarti, Lautaro in attacco.

L'unico dubbio tra Sanchez e Perisic (terza scelta Eriksen) per l'ultimo posto disponibile. «Alexis è tornato oggi (ieri, ndr) ad allenarsi con la squadra. Giocherà? Sicuramente non posso dirlo - ha concluso Conte -. In passato sono stato vicino al Real, è vero, ma ora sono concentrato sull'Inter e su questa gara, per far punti».

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA