Alessio Agnelli

«Il Milan? Non è solo Ibra. Nel derby di Coppa ci vorrà cinismo e determinazione in zona gol per passare il turno, mi aspetto una grande prova di squadra». Obiettivo semifinali di Tim Cup, senza troppi fronzoli e capitalizzando ogni occasione che si presenterà.

Antonio Conte, alla vigilia del quarto di finale in gara secca (stasera, alle 20.45, diretta tv Rai1, arbitro Valeri) contro i rossoneri di Pioli, non ammette distrazioni ed evidenzia la parola concretezza. «Bisognerà fare una grande prestazione di squadra - ha ribadito il concetto il tecnico dell'Inter -. Ibrahimovic è un giocatore importante per i rossoneri, ma non c'è solo lui. Il Milan è una squadra composta da giocatori forti e bravi tecnicamente, che sta facendo cose importanti. Dal punto di vista psicologico c'è in palio il passaggio del turno, la cosa più importante in una competizione come la Coppa Italia, di cui abbiamo il massimo rispetto».

Quindi, vietato parlare di campionato. O di benefici effetti in vista del prossimo derby (il 21 febbraio) e di quello per il titolo. L'unica concessione Conte la fa sulla sfida del 17 ottobre scorso, persa per 2-1, per evitare di ricadere negli stessi errori. «In generale penso che dobbiamo essere molto più cinici e determinati - ha sottolineato il salentino -, soprattutto quando arriviamo all'ultimo passaggio o alla conclusione. Nel derby di andata ci siamo trovati sotto per 2-0, poi abbiamo segnato e abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiare. Questa volta ci vorrà più determinazione e decisione in zona gol».

Esattamente ciò che è mancato a Lukaku e Lautaro, nelle ultime 4 gare da zero reti a referto, «ma l'importante è che ci sia sempre grande partecipazione e abnegazione - ha concluso Conte - e questo da parte loro non manca mai».

Per El Toro probabile inizio in panchina a favore di Sanchez. Fuori per turnover anche Young e Vidal: dentro Darmian e Gagliardini.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA