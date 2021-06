Alessio Agnelli

Il futuro di Lautaro Martinez all'Inter resta in bilico, mentre il club punta adesso su Muriel e Raspadori. Dopo l'addio di Achraf Hakimi, già passato al Psg (nelle prossime 24 ore visite mediche e firma) per 71 milioni di euro, bonus inclusi, la società nerazzurra potrebbe perdere anche El Toro. L'attaccante argentino è gestito, guarda caso, dallo stesso procuratore di Hakimi, Alejandro Camaño, in contatto con le big di Spagna e che si dice, per ora, non interessato al rinnovo con l'Inter. L'offerta di adeguamento (a 4,5 a stagione più bonus, e a salire di anno in anno fino al 2024), concordata con i vecchi agenti dell'argentino a febbraio e riproposta da Marotta e Ausilio a inizio mese, è stata, infatti, congelata da Camaño, in attesa degli eventi e di piani societari più chiari e delineati. Se si tratta di una mossa per strappare un rinnovo al rialzo (si vocifera di una richiesta di 6 milioni netti l'anno, per prolungare in nerazzurro) o un'effettiva voglia di disimpegno da parte di Lautaro, saranno le prossime settimane a dirlo. Una certezza, comunque, è il triplice interesse di Atletico, Barcellona e Real (rigorosamente nell'ordine) per il 23enne di Bahía Blanca. Il secondo punto fermo il prezzo fissato dall'Inter per lasciarlo andare: 90 milioni, trattabili fino a 80, ma non un euro di meno. Con il ricavato del Toro, Marotta e Ausilio potrebbero, infatti, ridisegnare il settore avanzato, tornando prepotentemente su Luis Muriel, 26 gol in stagione con l'Atalanta e mai uscito dai radar come bomber d'esperienza, magari affiancandogli Giacomo Raspadori, il talento di prospettiva, a completare i 4 d'attacco con Lukaku e Sanchez. Per il 30enne colombiano servono 30/35 milioni. Sui 25, bonus inclusi, il prezzo del 21enne del Sassuolo, che è un obiettivo dell'Inter, a prescindere da Lautaro e già oggetto di discussione con l'ad del Sassuolo Carnevali per un approdo a Milano post Europei.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Giugno 2021, 05:01

