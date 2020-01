Alessio Agnelli

HANDANOVIC NG

Un martedì di riposo: graziato dal palo di Nainggolan, bruciato da Oliva.

GODIN 6

Ogni tanto fa a sportellate con Cerri: impegno minimo, come i rischi.

RANOCCHIA 7

È quello a maggiore contatto con Cerri e sfrutta la chance, annullandolo. Chiude i conti di testa nel finale.

SKRINIAR 6

Compitino assolto senza colpo ferire. Cerri non è un fattore, Castro e il Ninja pure. Sicuro.

LAZARO 5,5

Il più a disagio. Pochi gli uno contro uno vincenti.

BARELLA 7

Garra in interdizione e gamba da velocista in ripartenza. Confeziona anche i cross del 2-0 di Borja e del 3-0 di Lukaku.

BROZOVIC 6,5

Tessitore di gioco e assaltatore, facendo sempre la cosa giusta (25' st Sensi 6: minimo sindacale).

BORJA VALERO 7

Per l'occasione aiuto regista, dai piedi e dal cervello fino, e incursore, dal guizzo inaspettato. Suo il gol del raddoppio.

DIMARCO 6,5

Su e giù per la fascia a spron battuto. Perfetto nella doppia fase, bene anche al cross. Promosso (33' st Biraghi 6: suo l'angolo del 4-1).

SANCHEZ 6,5

In campo tre mesi dopo il ko in Nazionale e subito titolare e nel vivo del gioco. Colpi di tacco, controlli d'alta scuola e una palombella di testa a fil di traversa (25' st Esposito 6: propositivo).

LUKAKU 8

Implacabile, 23 secondi e capitalizza un retropassaggio sbagliato di Nandez freddando Olsen e andando a bersaglio anche in Coppa Italia. Mette lo... zampone anche nel 2-0 di Borj Valero. E chiude i conti di testa, a inizio ripresa, con il 18° centro stagionale.

CONTE 6,5

Tante note liete dalle seconde linee, molti titolari e riposo e un 4-1 che vale i quarti di Coppa Italia contro la vincente di Fiorentina-Atalanta.

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 05:01

