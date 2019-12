Alessio Agnelli

HANDANOVIC 6

Ordinaria amministrazione. Superato da Valoti, ma senza colpe.

D'AMBROSIO 6

Si limita al compitino.

DE VRIJ 6,5

Annulla Petagna con fisico e senso dell'anticipo.

SKRINIAR 5,5

Domenica da minimo sindacale: con Valoti è troppo morbido.

CANDREVA 6,5

Quantità e qualità (34' st Godin ng).

VECINO 6

Si incaponisce a giocarla di tacco e il Meazza si fa sentire.

BROZOVIC 6,5

Giro palla da regista navigato e garretti da interditore.

GAGLIARDINI 5,5

Perde Valoti in prima battuta, complicando la vita anche a Skriniar (34' st Borja Valero ng).

LAZARO 6

Partenza sprint, poi in riserva (31' st Biraghi 6: propositivo).

LAUTARO 8

Altri 2 gol, 13 in totale. Scatenato.

LUKAKU 6,5

Per una volta cavalier servente. Preziosissimo.

CONTE 7

Non fallisce il soprasso sulla Juve.

Lunedì 2 Dicembre 2019, 05:01

