Alessio Agnelli

HANDANOVIC 5,5

Nulla può sull'1-0 del niño catalano. Grande su Griezmann, meno con Fati.

GODIN 6

Entra nel concorso di colpa del vantaggio Barça. Poi la mette sull'esperienza, facendosi perdonare.

DE VRIJ 5,5

Se Godin combina il patatrac su Vidal, lui si fa bruciare da Perez. A referto pure un buco su Lenglet.

SKRINIAR 6,5

Cosparge di acqua santa le diable Griezmann, facendone un angioletto... Esorcista.

D'AMBROSIO 6,5

Vince il duello con Junior Firpo, tenendolo basso. A un passo dal gol (30' st Politano 5: fumoso).

VECINO 5

Un paio di buone imbucate, ma anche tanti errori in appoggio.

BORJA VALERO 6

Dove non ci arriva con le gambe, lo fa con senso della posizione (32' st Esposito ng).

BROZOVIC 6

Qualche noia per il disturbo di Vidal. Ma migliora col passare dei minuti.

BIRAGHI 6

Pari e patta con Wagué, soffre dietro ma rende la pariglia davanti (23' st Lazaro 5: impalpabile).

LAUTARO MARTINEZ 7

Lotta su ogni pallone, impegnando Neto in 2 occasioni e innescando Lukaku per l'1-1. Trova il 2-1, ma Kuipe

LUKAKU 5,5

Il secondo gol in Champions, ma due divorati.

CONTE 6

Valverde gli concede 9 titolari, ma la sua Inter, sprecona, non riesce ad andare oltre l'ostacolo, Champions addio.

Mercoledì 11 Dicembre 2019, 05:01

