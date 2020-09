Alessio Agnelli

«Felice all'Inter. Alla ripresa spero di ripartire da zero, ma dipende da Conte». Da mercoledì sarà di nuovo agli ordini dell'ex ct dopo una breve vacanza e il doppio impegno (sabato, contro il Belgio di Lukaku, e martedì, contro l'Inghilterra) di Uefa Nations League con la Danimarca. Ma l'obiettivo di Christian Eriksen è convincere tutti al rientro in Italia e, in primis, Antonio Conte, che lo ha declassato al ruolo di riserva da gennaio ad agosto, sacrificandolo sull'altare degli equilibri tattici «dopo tante stagioni da titolare in Premier League; ora sto cercando di mettere nelle gambe più minuti possibile - ha sottolineato l'ex Tottenham dal ritiro della nazionale -, ma non ho ancora avuto indicazioni su come andrà all'Inter quando rientrerò. Ovviamente, spero di ripartire da zero, come tutti. Poi bisognerà vedere cosa pensa davvero l'allenatore. Ma, per uno abituato ad essere sempre titolare, questa è una situazione nuova, da elaborare e solo dopo da analizzare per capire si sia stato giusto o sbagliato venire all'Inter». Quindi, avanti step by step, prendendo tutto come viene, ma con la consapevolezza di «aver fatto la mia parte da quando sono arrivato. E contento della scelta fatta a gennaio. E lo sono ancora...». Servirà solo capacità e spirito di adattamento a «un nuovo tipo di calcio, perché in Inghilterra si tende a tenere più palla, mentre in Italia ci sono più momenti che decidono una partita - ha concluso Eriksen -. Non so se il calcio italiano sia migliore o meno, ci sono stato solo per 6 mesi, in Inghilterra invece per più di 6 anni e lì mi ero adattato completamente. Ora devo fare lo stesso all'Inter, sperando d andare a tutto gas quando comincerà la nuova stagione». Esattamente come Milan Skriniar, l'altro illustre declassato di casa Inter post Covid e tra i sacrificabili per far cassa (dal PSG una prima offerta di 50 milioni, rispedita al mittente), ma senza motivi per lasciare Milano - ha chiosato dal ritiro della Slovacchia -. Ho ancora 3 anni di contratto: il club non mi ha detto nulla, Conte vuole che resti. In entrata, tutto fatto per Kolarov: un anno di contratto a 3 milioni a stagione, più opzione per il 2°. E triplice offerta al Chelsea: 70 milioni per Kanté, Emerson Palmieri e Giroud.

