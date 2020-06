Alessio Agnelli

Eriksen con Lukaku e Lautaro Martinez, ma in difesa tanti dubbi e poche certezze. Se dalla trequarti in su sembra tutto deciso in vista di Napoli, Antonio Conte, nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia in programma sabato contro l'11 di Gattuso, dovrà invece fare di necessità virtù nel settore centrali di difesa, ridotto all'osso e con un solo punto fermo per la sua Inter: Milan Skriniar.

Per il difensore slovacco sicura infatti una maglia nella sfida del San Paolo, ma, per le altre due, si dovrà attendere fino all'ultimo, nella speranza di recuperare per il campo uno o più convalescenti.

È il caso di Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni, rientrati in gruppo giusto ieri dopo i differenziati delle ultime settimane per contrattempi muscolari.

Meno quello di Diego Godin, ko alla ripresa degli allenamenti di squadra e più indietro rispetto ai compagni di reparto. Un recupero dell'uruguagio è infatti da escludere a priori.

Da valutare attentamente invece gli eventuali rientri dell'olandese e dell'azzurrino, dopo tre mesi di inattività e un mese e mezzo di partite ogni 3 giorni davanti. Ad Antonio Conte l'ardua sentenza, ma con Andrea Ranocchia e Danilo D'Ambrosio già preallertati (e provati in allenamento con Skriniar), per ogni evenienza.

Già risolto a favore di Christian Eriksen invece il ballottaggio con Stefano Sensi. Con il danese sarà 3-4-1-2 e un'Inter a trazione anteriore per ribaltare lo 0-1 dell'andata. Bocche da fuoco ovviamente Lukaku e Lautaro, autori di 3 gol in 2 (1 El Toro, 2 Big Rom) nell'ultima al San Paolo (il 6 gennaio, in campionato) e pronti al remake di un'altra notte di Lu-La piena.

