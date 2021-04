Alessio Agnelli

El Toro da record, Big Rom quasi: per Conte una Lu-La abbagliante ad illuminare la volata scudetto. La bellezza di 36 gol in due in 29 giornate di campionato, un tesoretto di 15 reti complessive nelle ultime 10 e tutte decisive per il perfect game (10 vittorie consecutive dallo scorso 20 gennaio) della Banda Conte nel girone di ritorno. Se dalle parti di Appiano è già scattato il count-down che separa l'Inter dalla matematica certezza del suo 19° tricolore, gran parte dei meriti vanno a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, sempre più on fire e determinanti in coppia. Nel recupero con il Sassuolo il Gigante belga e il Toro argentino hanno timbrato il cartellino in tandem per la nona volta in stagione, la quinta nelle ultime 10 partite da 30 punti in carniere, confermandosi primi tedofori nerazzurri e tra i migliori al mondo. In serie A, a tenere botta solo gli juventini Ronaldo e Chiesa, a 33 reti complessive (25 il portoghese, 8 l'azzurro), e gli atalantini Muriel e Zapata, staccati di 7 gol (29 in totale, 18 e 11). E anche in Europa (prendendo in esame i primi 5 campionati continentali) tutti dietro, tranne Robert Lewandowski, quasi un'arma impropria in Bundesgliga (35 gol in 25 presenze) e primo con Thomas Müller a quota 45 in stagione. Con 36 gol Lukaku e Lautaro sono in seconda piazza, pronti al rush finale e a infrangere nuovi record cammin facendo. Contro il Sassuolo, El Toro è andato, infatti, a segno per la 15esima volta in stagione in serie A, migliorando il proprio personal best (14 gol con l'Inter nel 2019/20, nel Racing Club un massimo di 13 nel 2017/18), in attesa di ritoccarlo ulteriormente. Per Big Rom, invece, rete numero 21, a 2 gol dai 23 dell'anno scorso con la Beneamata e a 4 dai 25 con l'Everton nel 2016/17, tuttora suo primato personale. Con 9 gare ancora a disposizione, l'ex United ha messo anche questo record nel mirino. Per la squadra, invece, il target di 16 punti nelle prossime 9, per la matematica certezza del titolo e vincere partite come quella con il Sassuolo, anche soffrendo, aiuta molto- la chiosa di Matteo Darmian a DAZN-. Undici punti sulla seconda sono un vantaggio importante, ma ma lo scudetto non è ancora in tasca. Prima va conquistato matematicamente, vincendo più possibili possibili, non possiamo gioire finché non è nostro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA