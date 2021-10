Alessio Agnelli

Dzeko il Fenomeno: al primo anno di Inter avvio monstre da 6 gol nelle prime 7 di A, come Ronaldo al debutto. Un record nell'era dei tre punti, eguagliato con l'incornata vincente di sabato sera al Sassuolo, al primo pallone toccato e a un minuto dal suo ingresso.

Anche a Reggio Emilia, Edin Dzeko ha fatto la voce grossa, andando a bersaglio per la quarta volta di fila e per la sesta in totale in campionato, proprio come Luis Nazario de Lima, in arte Ronaldo, capace di metterne a segno altrettanti (e con la stessa cadenza di gol: una doppietta, 4 reti singole e 2 gare all'asciutto) nelle prime 7 giornate della serie A 1997-98, la prima in nerazzurro per il fuoriclasse brasiliano. Prima del bosniaco, ci hanno provato anche Diego Milito e Romelu Lukaku.

Il Principe del Triplete, fermandosi a 5 gol nelle 7 gare iniziali del 2009-10, un gradino sotto a Ronie e al Cigno di Sarajevo. Big Rom al rilento e facendo registrare solo 3 reti da debuttante, alla settima di campionato del 2019-20.

L'esatta metà dell'attuale fatturato dell'ex Roma, sempre più imprescindibile per killer instinct, leadership e capacità di determinare (nel computo di Reggio Emilia anche il rigore guadagnato della vittoria in rimonta l'atra sera).

Per trovare un debuttante più prolifico di Dzeko (e Ronaldo), bisogna spulciare gli annali dell'Inter fino agli anni quaranta e a Istvan Nyers, funambolico ungherese da 8 reti nelle prime 7 di A del 1948-49 (26 alla fine, con titolo di capocannoniere) e recordman assoluto, seguito da Bruno Quaresima (7 gol nel 1947-48). Per Inzaghi, quindi, un Dzeko grandi numeri, e già nella storia dei bomber della Beneamata.

Come in vetta alla classifica-marcatori (con Immobile) della serie A. A tallonare il 35enne di Sarajevo, anche il compagno di reparto Lautaro, a quota 5 con il penalty, tutta personalità e freddezza, di Reggio Emilia. Il bottino complessivo dei due dice già 11 reti in 7 giornate, in 3 occasioni (sabato contro il Sassuolo, il 25 settembre contro l'Atalanta e la settimana prima contro il Bologna) confezionate insieme, quasi a garantire un +2 di vantaggio a Simone Inzaghi una gara su due. I risvolti negativi della medaglia del piacentino alla voce attacco, invece, Correa e Sanchez.

Il Tucu sottotono al rientro da titolare post infortunio. Il Nino sempre più fuori dal progetto, a giudicare dai toni su Instagram: «Puoi anche valere molto, ma se sei nel posto sbagliato». Risoluzione e addio a gennaio?

