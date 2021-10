Alessio Agnelli

Dzeko e Vidal, costante e variabile anti-Juve per Inzaghi. Una certezza consolidata, il bomber bosniaco, già a 7 reti (6 in A, 1 in Champions League) in 11 presenze stagionali e sempre più centro di gravità permanente dell'attacco dell'Inter, ed un'alternativa di lusso, a caccia di conferme e in rampa di lancio dopo lo Sheriff, il Guerriero cileno, rivitalizzato da gol e assist (proprio per il Cigno di Sarajevo) in Europa e pronto a ripetersi contro la Juventus, come a inizio anno.

Se per Edin Dzeko non sembrano esserci dubbi sulla titolarità, nel derby d'Italia di domenica sera (alle 20,45, diretta tv Dazn, arbitro Mariani) contro i bianconeri di Allegri potrebbe trovar spazio nell'11 di partenza di Simone Inzaghi anche Arturo Vidal, ex di turno e giustiziere di Bonucci e compagni nell'incrocio del 17 gennaio scorso a San Siro, chiuso con un perentorio 2-0 (a segno anche Barella) e con il profumo di uno scudetto in arrivo. Quella gara segnò la fine delle ambizioni bianconere e l'inizio della prepotente ascesa nerazzurra, culminata con il 19° tricolore. E nove mesi dopo, anche per ricorsi storici, Inzaghi potrebbe riproporre lo stesso canovaccio al Meazza, preferendo il 34enne cileno ad Hakan Calhanoglu per il ruolo di mezzala sunistra. Il turco, dopo il forfait in Champions e la leggera distorsione alla caviglia rimediata in nazionale, si è riunito ai compagni ieri mattina.

Decisivi i prossimi due giorni di sedute: in vantaggio Vidal. In attacco invece nessun dubbio: con Edin Dzeko, a caccia del terzo centro in campionato contro Madama dopo quelli del 30 agosto 2015, per la prima rete assoluta in serie A, e del 12 maggio 2019, sicuro del posto anche Lautaro. Come Skriniar, De Vrij e Bastoni nei 3 dietro. A completare la mediana con Vidal (o Calhanoglu), i punti fermi Barella, Brozovic e Perisic, più Darmian, favorito su Dumfries a destra.

