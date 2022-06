Alessio Agnelli

Dybala, l'italiano d'adozione che aspetta l'Inter. «Serenamente» e senza valutare, al momento, soluzioni e campionati alternativi alla società di Suning e alla serie A, ai primi posti nelle quotazioni personali della Joya argentina per la prossima stagione. In Italia si è dipanata quasi tutta la carriera di Paulo Dybala: prima a Palermo, dove sbarcò nel lontano 2012 appena 18enne, e dopo una sola stagione tra i professionisti in Argentina, poi alla Juventus, per un totale di 386 gettoni e 136 gol tra rosanero e bianconeri in 10 stagioni.

E, nel Bel Paese, sembra essere anche il futuro del classe '93 di Laguna Larga, dopo i rifiuti a Newcastle, Borussia Dortmund e Siviglia e l'intesa di massima (per 3-4 anni di contratto a 7 milioni a stagione, 6 di base fissa, 1 in bonus) raggiunta con l'Inter di Beppe Marotta, vecchia conoscenza e primo sponsor dell'argentino anche in nerazzurro.

Per il nero su bianco, bisognerà attendere le uscite di Vidal (verso il Flamengo) e Sanchez (in orbita Siviglia dopo il no di Dybala), 6,5 e 7 milioni di risparmio-stipendi, fondamentali per liberare spazio alla Joya nel monte-ingaggi. Ma Dybala non ha fretta: «Riguardo al mio futuro, sono totalmente sereno, ho chi lavora per me per trovarmi una nuova sistemazione - la chiosa dell'ex Juventus a ESPN -. Continuo ad avere il desiderio di conoscere altri campionati, ma in Italia sto bene: sono lì da 10 anni, conosco il torneo benissimo e ormai mi trattano come se fossi italiano... All'Inter con Lautaro? Lui è un fenomeno, contro l'Italia ha fatto una gara incredibile, un bellissimo gol e un grande assist. Ma in questi giorni abbiamo parlato solo di Nazionale».

Focalizzati solo sul match con gli azzurri, che Dybala ha chiuso con il gol del 3-0, in pieno recupero. «È un giocatore che sa dare molto e può fare la differenza in ogni momento - il commento di Javier Zanetti -. Se starebbe bene nell'attacco dell'Inter? Paulo può far bene in tutte le zone offensive del campo per la sua qualità». Intanto, da Lautaro, un messaggio rivolto a dirigenza e tifosi: «Se resto all'Inter? Sì sì sì, ho grande voglia di restare a Milano - ha sottolineato El Toro -. Per ora non mi hanno comunicato niente e io voglio continuare in nerazzurro».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Giugno 2022, 05:01

