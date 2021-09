Alessio Agnelli

Dumfries-Dimarco: nuovo design di esterni per l'Inter. Alla ripresa delle ostilità, saranno loro i volti nuovi dei campioni d'Italia contro Sampdoria e Real Madrid: il 25enne olandese in odore di una maglia da titolare nel debutto di Champions di mercoledì prossimo, contro i Blancos di Ancelotti, dopo un corposo rodaggio a Marassi, il 23enne italiano pronto a far rifiatare il competitor Perisic già domenica, contro i blucerchiati di D'Aversa, a conferma dell'alta considerazione di Simone Inzaghi, primo sponsor di entrambi.

Denzel Dumfries immediatamente approvato dal piacentino una volta perso Hakimi e finalmente pronto ad aumentare giri e minutaggio dopo un avvio di stagione da riserva di Darmian a destra. Federico Dimarco il nuovo che avanza a sinistra, con il placet del tecnico nerazzurro, il primo ad opporsi all'ennesimo prestito del canterano a metà luglio e ora in procinto di concedergli più spazi ed occasioni dall'inizio. Sulla corsia mancina il titolare rimane infatti Ivan Perisic, punto fermo nei primi 2 turni di A contro Genoa e Verona.

Ma, per l'ex Hellas, la prima maglia da titolare potrebbe arrivare già contro la Samp, nel lunch match di domenica a Marassi, anche in considerazione delle fatiche del nazionale croato, di rientro oggi ad Appiano, durante la sosta. Con Perisic, faranno ritorno alla Pinetina anche Brozovic, Calhanoglu, Dzeko, Skriniar, De Vrij e, ovviamente, Denzel Dumfries, il più atteso da Inzaghi e quello con più voglia di scendere in campo «perché giocare solo 10 minuti (quelli contro il Genoa, alla prima di campionato, ndr) non mi si addice», la chiosa dell'ex Psv dall'Olanda.

A Marassi, il nazionale oranje avrà sicuramente più minuti a disposizione, ma non una maglia da titolare, ancora sulle spalle di Darmian. Per il debutto dall'inizio di Dumnfries appuntamento rinviato a Inter-Real, la partitissima, a conferma del ruolo e della centralità del ragazzo nel progetto tecnico.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA