Alessio Agnelli

Dall'insostenibile leggerezza della difesa, alla vena polemica di ritorno con società e addetti ai lavori per «il mercato che non faremo» e le sostituzioni dell'Olimpico, decisive in negativo al grido #ConteOut via web. Per il tecnico dell'Inter sono molti i motivi di riflessione e contestazione, all'indomani del 2-2 con rimonta e contro-rimonta con la Roma di Fonseca.

In primis, l'argomento campo, con un dato ad allarmare maggiormente in vista dei prossimi impegni ravvicinati con Fiorentina (alle 15 di domani, al Franchi, per l'ottavo di Coppa Italia in partita secca) e Juventus (domenica, al Meazza): i numeri del pacchetto arretrato nerazzurro, in deficit dall'inizio dell'anno in serie A e senza soluzione di continuità. Ad eccezione di 3 soli clean sheet contro Genoa, Sassuolo e Napoli, gli uomini di Antonio Conte hanno incassato, infatti, 23 reti in 17 partite di campionato, subendone 2 in 7 occasioni e 3 una volta, e guarda caso proprio contro la Viola, nel debutto in A dello scorso 26 settembre, assestandosi su una media poco edificante di 1,35 gol subiti a partita.

E decisamente non in linea con ambizioni da tricolore. L'anno scorso, di questi tempi e dopo 17 turni, erano 14 le reti al passivo (0,82 a gara), 36 alla 38esima giornata.

Viaggiando a questi ritmi, Handanovic e compagni rischiano di arrivare a fine maggio con una proiezione di 50 gol incassati, troppi per una difesa potenzialmente scudettata.

E un problema da risolvere al più presto per il salentino come la gestione dei cambi, altro nodo del contendere, contro la Roma, secondo gli internauti nerazzurri. Recuperato lo svantaggio iniziale con Skriniar e Hakimi (grande conferma di giornata), Conte ha tolto il marocchino, Vidal e Lautaro, inserendo Kolarov, Gagliardini e Perisic e arretrando pericolosamente il baricentro (in formato 5-4-1) fino al gol del pari, quasi inevitabile e incassato con colpe a carico.

Ma non solo. All'Olimpico, Antonio Conte ha affrontato anche l'argomento-mercato, già evidenziato in partita (con l'ingresso di Perisic per Lautaro, quasi ad implorare una quarta punta). Ma per chiuderlo strategicamente («È da agosto che il club mi dice che non faremo operazioni»), passando la patata bollente a Suning, in piena austerity e, al momento, contraria a nuovi ingressi (su tutti il Papu Gomez) senza Eriksen e pinamonti in uscita.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Gennaio 2021, 05:01

