Alessio Agnelli Dal Far West dell'Olimpico di Roma alla sfida all'Ok Corral del

Dal Far West dell'Olimpico di Roma alla sfida all'Ok Corral del Meazza contro lo Sheriff.

In casa Inter la parola d'ordine è rialzare la testa, dopo averla persa nel finale di gara con la Lazio, insieme al primo scontro diretto dei 5 (dopo i biancocelesti, Juve e Milan in A e due volte gli sceriffi in Europa) in agenda dopo la sosta per le nazionali, fra rabbia, lacrime e scene da saloon a corredo.

Sul terreno di gioco, nel tunnel e negli spogliatoi dell'Olimpico è successo davvero di tutto. Mancanza di fair play, da parte di Felipe Anderson, che ha ignorato Dimarco a terra involandosi per il 2-1 laziale innescando il tutto, ma anche un evidente difetto di tenuta mentale che ha portato alla brutta reazione nervosa dei campioni d'Italia, a gara in corso e nell'immediato post-partita, prima di prolungarsi con ulteriori strascichi pure nel ventre dell'Olimpico.

Tra i protagonisti più attivi in campo Dumfries, Lautaro e Correa, tutti sanzionati con un giallo da Irrati e a rischio di sanzioni aggiuntive da parte del Giudice Sportivo, come altri compagni, per il sequel negli spogliatoi. Il Tucu, tra l'altro, sotto i riflettori anche a bocce ferme per uno sfottò, mal digerito, dell'amico fraterno Luiz Felipe, poi espulso per provocazione dal direttore di gara. «E mi dispiace per quanto accaduto all'Olimpico - ha voluto precisare Joaquin Correa sui canali social nel primo pomeriggio di ieri -: sotto tutti i punti di vista. Innanzitutto per i tifosi di calcio, di cui dovremmo essere sempre un esempio positivo. Sicuramente il mio amico Luiz ha sbagliato, il gesto e il momento, e poi a caldo la mia reazione è stata quella. Vorrei non fosse mai successo. Ma ora voltiamo pagina e andiamo avanti, tutti. Testa alla prossima gara con l'Inter e alle prossime sfide. Cercando di fare esultare i tifosi per le cose belle del calcio».

E facendo tabula rasa del primo ko stagionale in campionato, il secondo nelle ultime 30 partite di serie A (l'altro con la Juve il 15 maggio) per i campioni d'Italia. Contro lo Sheriff Tiraspol, capolista a punteggio pieno del girone di Champions, servirà un'altra tenuta nervosa e un killer instinct più accentuato rispetto a Roma, dove Dzeko non ha brillato e Lautaro e Correa sono entrati in pieno black out.

Domani sera tornerà la Dze-La dal primo minuto, come Calhanoglu alla mezzala: obiettivo vincere e muovere la classifica in Europa, avvicinando i moldavi.

