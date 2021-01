Alessio Agnelli

Da scaricato a matchwinner nel derby di Coppa: il nuovo eroe dell'Inter di Conte è Christian Eriksen. Quasi per caso, visti gli ultimi tempi da separato in casa ad Appiano (con tanto di annuncio ufficiale di Marotta, prima di Natale) in attesa di divorzio, sicuramente a sorpresa, numeri e statistiche alla mano.

Ma, con il gol-vittoria all'ultima occasione utile della stracittadina di Tim Cup, il fuoriclasse danese si è, finalmente, ripreso la scena e parte della considerazione di Antonio Conte, che lo ha tolto dal mercato, confermandolo «parte integrante del progetto». Contro il Milan di Pioli, il 28enne di Middelfart ha ritrovato, infatti, la via della rete a quasi 6 mesi dall'ultima (il 5 agosto, in Inter-Getafe 2-0 di Europa League). E, per giunta, su punizione, suo marchio di fabbrica (15 piazzati messi a segno in carriera tra Ajax, Tottenham e Inter) e, fino a martedì sera, mai registrato in nerazzurro in partite ufficiali.

Il destro con cui Eriksen ha trafitto Tatarusanu nel recupero del derby va, infatti, annoverato alla voce capolavori, di rara precisione balistica e quasi di routine per uno coi suoi piedi.

Per convincere del tutto Conte ora serviranno anche corsa e tattica, specialmente nel nuovo ruolo di playmaker (o vice-Brozovic), in cui il salentino sembra intenzionato ad utilizzarlo. Ma un primo passo è stato fatto, come ha confermato anche l'ex ct a semifinale di coppa raggiunta. «Sono contento che abbia segnato. Anzi l'ho esortato a tirare la punizione, perché a volte è troppo timido - ha chiosato Conte-. Spero che questa rete lo sciolga. Eriksen è parte integrante del gruppo, ce lo teniamo stretto. È da un mese che dico che non arriverà e non partirà nessuno». Nemmeno il danese, accostato a West Ham e Leicester (proposte di prestito con ingaggio pagato, rifiutate dall'Inter), Psg e Tottenham (solo timidi sondaggi). Ma, forse, il rinforzo giusto per l'Inter di Conte. «La punizione era l'occasione perfetta per segnare, sono contento - il commento di Eriksen a InterTv -. Ho cercato di sfruttare al massimo i minuti che mi sono stati concessi».

E, in futuro, non è da escludere un minutaggio in aumento, a cominciare dall'anticipo serale di sabato contro il Benevento di Pippo Inzaghi.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA