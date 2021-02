Alessio Agnelli

Da esubero di lusso con le valigie in mano, a insostituibile e blindato. In soli quattro mesi Milan Skriniar ha capovolto il proprio destino in nerazzurro, riprendendosi l'Inter e un posto fisso nello scacchiere di Antonio Conte prestazione dopo prestazione, fino a diventare centrale (di posizione e di fatto) nel progetto del salentino e un punto fermo anche per le stagioni a venire. La svolta è arrivata a novembre, dopo le difficoltà di adattamento della passata stagione alla linea a 3 contiana (spesso terza scelta, dopo Godin e D'Ambrosio, post-lockdown), un settembre da separato in casa (in attesa del Tottenham, che si è spinto fino a 35 milioni, rifiutati da Suning, per portarlo a Londra) e un ottobre in quarantena per coronavirus.

Tornato a disposizione, Skriniar non ha più lasciato il campo, collezionando 14 presenze su 14 (12 da titolare) in campionato, 3 su 3 in Champions e in Tim Cup e mettendo in fila tutti i compagni di reparto, in serie A, per minuti disputati, dalla trasferta dello scorso 28 novembre, a Reggio Emilia, contro il Sassuolo. Più utilizzato di Bastoni (1046 minuti in 12 turni di campionato) e De Vrij (1006'). Con i suoi 1055 minuti in campo Skriniar è, infatti, secondo solo ad Handanovic, che le ha giocate tutte dal 1° al 90° per 1080' complessivi. E, anche stasera (alle 20.45, diretta tv Sky Sport, arbitro La Penna) al Franchi, sarà della partita contro la Fiorentina, a conferma di una titolarità assoluta: Mi rende davvero felice aver riconquistato il posto. Alla fine della scorsa stagione sono uscito dall'11 base- ha chiosato Skriniar a Sport.sk-, poi c'è stato il Covid, ma ho continuato a lavorare e sono tornato alle origini. Ora devo solo andare avanti così, affinché nulla possa cambiare in questa direzione. Lo scudetto? Ovvio che ne parliamo tra noi: negli ultimi 9 anni ha vinto un'altra squadra, cosa che vorremmo cambiare. Il gigante slovacco affiancherà De Vrij e Bastoni. A Firenze scontati anche i rientri di Lukaku e Hakimi, dopo i pit-stop (per squalifica) in coppa. Gli unici dubbi tra Sanchez e Lautaro, Perisic e Young, con i primi in vantaggio. A completare l'11 anti-Viola, Barella, Brozovic e Vidal.

