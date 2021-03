Alessio Agnelli

Countdown Inter: senza nuovi positivi al Covid 19, la ripresa degli allenamenti da oggi, con possibile nulla osta dell'ATS di Milano ai nazionali. La conditio sine qua non rimane ovviamente il 100% di negatività nei test molecolari effettuati ieri dai giocatori nerazzurri e dai membri dello staff di Conte (ognuno presso la propria abitazione) e a referto da questa mattina.

Ma, dalle parti di Appiano Gentile, al netto dei 5 contagiati di settimana scorsa (lunedì D'Ambrosio, martedì Handanovic, giovedì Vecino e De Vrij, venerdì un componente dello staff tecnico) e degli zero casi di sabato, aumentano le speranze di aver contenuto anche il terzo focolaio stagionale da coronavirus, come le chances di poter riprendere gli allenamenti già da questo pomeriggio al Suning Training Center.

L'esito dei tamponi di ieri arriverà infatti oggi, nella tarda mattinata. Poi toccherà all'Agenzia di tutela sanitaria milanese esprimersi sul risultato e sui successivi passi da seguire per il ritorno alla normalità. Ma, senza nuovi casi, una decisione abbastanza scontata e già anticipata dalle disposizioni di giovedì della stessa ATS.

Restano solo da capire le modalità di ripresa-lavori ad Appiano: se con allenamenti di gruppo pronti, via o con sedute individuali (la soluzione più probabile), almeno inizialmente, per azzerare i rischi e procedere gradualmente.

Ma non solo. Altra spinosa questione in mano all'ATS è la chiamata delle Nazionali, con 4 federazioni (Belgio, per Lukaku, Danimarca, per Eriksen, Slovacchia, per Skriniar, e Croazia, per Brozovic e Perisic) già sul piede di guerra e pronte a inoltrare richiesta di regolare convocazione per i prossimi impegni all'Agenzia milanese, che ne aveva invece imposto il divieto.

L'infettivologo Massimo Galli l'ha definita «una pura follia». L'ATS potrebbe, invece, avallarla, sancendo il via libera dei convocati nerazzurri, ma a patto che rispettino i termini dell'isolamento fiduciario di 2 settimane, iniziato lo scorso giovedì, anche nelle rispettive nazioni. Dall'Inter, considerato anche il divieto di gare ufficiali nei 14 giorni di isolamento previsti dal protocollo per sospetti focolai da Covid 19, i sentimenti che trapelano sono rabbia e indignazione. Il più furioso Conte, a rischio scippo tra oggi e domani con tamponi negativi e pronto al braccio di ferro.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA