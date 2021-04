Alessio Agnelli

Countdown Inter: 4 punti alla meta e il gruppo-squadra rinuncia ai premi-scudetto. Il conto alla rovescia potrebbe esaurirsi già questo weekend, vincendo a Crotone nell'anticipo di sabato e sperando che l'Atalanta non faccia altrettanto a Reggio Emilia, nell'insidiosa trasferta di domenica contro il Sassuolo.

Più probabilmente sabato 8 maggio, a San Siro, centrando almeno un punto (in caso di bottino pieno in Calabria) con la Samp, e senza dipendere da risultati altrui, per un tricolore che la società di viale Liberazione non festeggia in casa dal lontano 1988-89, l'anno dei record, con Giovanni Trapattoni in panchina. Tra le tanti motivazioni aggiuntive per l'ultimo sprint, c'è anche lo stimolo e il paragone, ricorrente, con l'Inter dei record del Trap per la capolista di Antonio Conte. Se la media di crociera, tenendo conto dei 2 punti a vittoria e di una serie A a 18 squadre negli Anni 80, è stata più o meno la stessa (58 punti in 34 partite per Matthäus e compagni, 55 in 33 - 57 potenziali con una vittoria sabato allo Scida - per Lukaku&friends), identico potrebbe essere infatti anche il lieto fine, sul terreno del Meazza, come 32 anni fa e dopo 4 scudetti festeggiati sempre in trasferta con Mancini e Mourinho.

Dai giocatori anche la promessa di rinunciare ai premi concordati per la vittoria del titolo con la società. Servono solo altri 4 punti, per arrivare a quota 83 (punteggio massimo che potrebbe totalizzare la Dea, vincendo le ultime 5) dai 79 attuali. E poi Conte potrà esultare, magari condividendo un altro primato con il Trap, maestro di vita e di calcio e punto di riferimento da sempre. In campo, invece, con la Lu-La pallida delle ultime 4 uscite di campionato all'asciutto, il motore della squadra è diventato Achraf, Hakimi, trainante con 3 assist (2 a Darmian contro Cagliari e Verona, 1 a Perisic a La Spezia) dall'inizio di aprile. Allargando il dato a tutto il campionato, la statistica dice 6 gol e 6 passaggi vincenti dispensati ai compagni.

Numeri che fanno del marocchino il secondo esterno più prolifico d'Europa (prendendo in esame i primi 5 campionati continentali), alle spalle dell'atalantino Gosens (9 reti e 6 assist). E un punto fermo di Antonio Conte per le prossime 2 finali con Crotone e Samp, da vincere per tagliare il traguardo.

