Alessio Agnelli

Contropiede Inter: l'erede di Conte è Simone Inzaghi. A sorpresa e bruciando sul filo di lana il presidente della Lazio Lotito, forte di un'intesa di massima per il rinnovo, con una proposta al raddoppio. La società di viale Liberazione si è assicurata così il successore di Antonio Conte: continuando a lavorare a fari spenti con il procuratore del piacentino, Tullio Tinti, anche quando tutto sembrava ormai definito fra Inzaghi e la società biancoceleste per il prolungamento di contratto (fino al 2024, a 2,2 milioni a stagione più bonus) in biancoceleste, e alzando la posta fino a 5 milioni per i prossimi 2 anni, pur di convincerlo al dietrofront e a sposare la causa nerazzurra. Dopo l'accordo sulla parola di mercoledì con Lotito, Simone Inzaghi ci ha ripensato, comunicando la notizia al presidente laziale vis a vis nel summit di ieri pomeriggio a Formello. Un incontro inizialmente programmato per il nero su bianco del 45enne di Piacenza con la Lazio, ma, all'atto pratico, un summit d'addio a tutti gli effetti, con Inzaghi che ha provato a spiegarsi e a giustificare il repentino cambio di rotta, appellandosi alla grande chance di carriera rappresentata dall'Inter neocampione d'Italia, e con parole infuocate dal presidente biancoceleste (subito su Sinisa Mihajlovic per la panchina laziale) in risposta, a chiudere 5 anni di rapporto. Deus ex machina della trattativa con l'Inter, invece, Tullio Tinti, in sede già nella giornata di martedì (ufficialmente per il rinnovo di Bastoni la scusa, in parte vera, dell'agente) e, poi, per tutto il pomeriggio di ieri, a sistemare gli ultimi dettagli del nuovo contratto del proprio assistito con Suning. Inzaghi percepirà in nerazzurro 4,2 milioni di base fissa annua fino al 2023, con possibilità di scollinare verso i 5 milioni grazie ai bonus. In più, un'opzione di rinnovo per una terza stagione, a conferma della grande fiducia riposta da Marotta&Ausilio nell'ex tecnico della Lazio. Restano solo da definire i membri del nuovo staff (sicuro Massimiliano Farris, vice allenatore) del piacentino, oggetto di discussione già nel tardo pomeriggio di ieri e sicuramente argomento nell'incontro in programma oggi a Milano tra Inzaghi e l'Inter, per la firma del tecnico e l'inizio del nuovo corso. Il vecchio si è chiuso ieri con le parole di commiato di Antonio Conte: Che percorso in questi due anni! Siamo riusciti a spezzare le logiche della mediocrità, riportando l'Inter dove merita. Ad maiora, semper!

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Maggio 2021, 05:01

