Alessio Agnelli

«Contro lo Sheriff un'altra partita importante, decisiva. Dobbiamo farci valere come all'andata e dimostrare di essere forti anche in Europa». Più che un imperativo, un percorso obbligato per l'Inter di Simone Inzaghi, tenuto conto di classifica (Sheriff e Real - di scena stasera a Madrid contro lo Shakhtar - a 6 punti, nerazzurri a quota 4 e residue chances di qualificazione agli ottavi di Champions.

Con il 3-1 del 19 ottobre scorso al Meazza contro i moldavi, il piacentino e i suoi hanno ridotto le distanze. Ma, questa sera (alle 21, diretta tv SkySport1, arbitro il tedesco Zwayer), a Tiraspol, servirà un ulteriore step e un'altra vittoria, per completare la rincorsa e certificare il sorpasso sullo Sheriff.

«È una partita decisiva quanto quella di due settimane fa - ha proseguito Simone Inzaghi in conferenza -. Sapevamo fin dall'inizio di aver bisogno di fare bottino pieno nei due confronti contro lo Sheriff. A San Siro abbiamo giocato un ottimo calcio e abbiamo anche visto le insidie che ci attendono. Questa squadra ha battuto Real e Shakhtar non per caso. Dovremo fare un match nel quale ci vorrà grande concentrazione ed equilibrio». E nessuna distrazione, nemmeno il derby-scudetto di domenica con il Milan, «un'altra partita importantissima per i tifosi e la società, ma il nostro pensiero ora deve essere solo e unicamente allo Sheriff». E alle ripartenze dei moldavi, «una caratteristica in cui hanno dimostrato di essere molto bravi a Milano».

Semplice la ricetta di Inzaghi: attenzione dietro, come nelle ultime due di campionato da doppio clean sheet, e grande produzione offensiva. «La strada è questa: costruire tanto senza perdere equilibrio - ha concluso il tecnico piacentino -. In difesa abbiamo fatto due partite molto buone contro Empoli e Udinese, due match insidiosi trasformati in gare semplici. E siamo il miglior attacco della serie A, ci piace costruire e creare tante occasioni. E' questa la rotta». Contro lo Sheriff dentro Dimarco e Vidal per Bastoni e Calhanoglu. A destra più Darmian che Dumfries. Davanti Dzeko e Lautaro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Novembre 2021, 05:01

