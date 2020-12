Alessio Agnelli

Conte, nozze d'oro con l'Inter in serie A e (quasi) record per vittorie in carniere. Meglio hanno fatto solo Aldo Olivieri (dal 1950 al 1952) e sua maestà José Mourinho (dal 2008 al 2010), capaci di centrarne 34 nella massima serie allo scoccare delle 50 panchine in nerazzurro. Ma, negli almanacchi della Beneamata, da mercoledì, c'è anche Antonio Conte, a quota 32 vittorie (distribuite tra le 38 partite della passata stagione e le 12 di questa) da quando è sbarcato a Milano e al terzo posto tra gli allenatori più vincenti «pronti, via».

Con il successo di misura sul Napoli, il salentino ha tagliato anche il traguardo delle 5 vittorie consecutive (dallo scorso 22 novembre: contro Torino, Sassuolo, Bologna, Cagliari e partenopei nell'ordine), già raggiunto un anno fa fra la decima e la quattordicesima giornata, e punta ora alle 6 di fila, già centrate la scorsa stagione in avvio e a portata nella sfida di domenica (alle 15, al Meazza, diretta tv Sky Sport) con lo Spezia.

Il tutto, al netto degli innegabili benefici di classifica, con 4 punti recuperati in 2 partite alla capolista Milan, ora a una sola lunghezza, altri 2 guadagnati sulla Juve, scivolata a -3, e 3 sul Napoli, ko nello scontro diretto del Meazza (il primo vinto in stagione dalla Banda Conte, dopo il ko nel derby e i pari con Atalanta e Lazio), a -4 dai nerazzurri. Ma non solo. Dopo un avvio di stagione da minimi storici (terza peggior partenza di sempre, dopo Heriberto Herrera e De Boer, nelle prime 7), nelle ultime 5 il salentino ha rimesso a posto anche la media di crociera, pari a 2,25 punti a partita in stagione e, decisamente, da scudetto, tenuto conto dei 2,18 a gara con cui Madama si è aggiudicata il titolo in agosto.

Quindi, avanti tutta con lo Spezia. E fari accesi su Brozovic, contuso al retropiede sinistro (oggi gli accertamenti dello staff medico) e in forte dubbio per domenica. Al suo posto non è da escludere Vidal, in costante recupero. Niente da fare per Sanchez, a disposizione dall'anno nuovo.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA