Alessio Agnelli Conte-Lautaro: cazzotti western, poi il barbecue della pace.

Conte-Lautaro: cazzotti western, poi il barbecue della pace. Un siparietto, organizzato con tanto di ring, improvvisato a fine allenamento, ed announcer d'eccezione, Romelu Lukaku, a presentare i due contendenti: «From Bahía Blanca, El Toro, Lautaro Martinez! From Lecce, mister Antonio Conte! Ready to rumble».

E giù pugni, per finta, conditi da abbracci e sorrisi a profusione. Antonio Conte e Lautaro Martinez hanno chiuso così la querelle, nata per la sostituzione da subentrante subita, e mal digerita, dall'argentino, nel match di mercoledì con la Roma: con un regolamento di conti, come da promesse (del Toro) in diretta televisiva, ma goliardico e scherzoso, a testimonianza della mai cessata unità d'intenti.

Le scuse di Lautaro a tecnico e compagni per lo sfogo sono arrivate subito, già nell'immediato post-partita con i giallorossi. E ieri la chiusura del caso sui campi di Appiano, al termine dell'allenamento e prima della grigliata in famiglia, a base di asado, che ha visto El Toro argentino fra i protagonisti indiscussi. La speranza di Conte è che lo sia anche domani pomeriggio, al JStadium, contro la Juventus, in una gara doppiamente sentita (da ex e da nemico giurato di Andrea Agnelli) dal salentino dopo gli strascichi di Coppa Italia. Per l'occasione si riformerà la Lu-La, con Lautaro dentro dall'inizio per Sanchez, titolare nelle ultime 2, a far di nuovo coppia con Big Rom.

Anche in mediana e in difesa dovrebbero rivedersi i soliti noti. Dal trio di centrali Skriniar, De Vrij e Bastoni, punti fermi della miglior retroguardia della A, a capitan Handanovic e alla cerniera di centrocampo, con Barella, Brozovic ed Eriksen sicuri di una maglia, come Hakimi sull'out di destra. Unico dubbio, tra Darmian (in leggero vantaggio) e Perisic, come quinto di sinistra. Ma, a Madama, nessun favore da parte di Antonio Conte. E turnover ridotto all'osso. Come zero concessioni, dall'ex ct e dal gruppo squadra, anche a Steven Zhang e alla sua richiesta di rinuncia a 2 mensilità. Tecnico, giocatori e dipendenti dell'Inter esigono quanto pattuito da contratto.

