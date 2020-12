Alessio Agnelli

Conte, dieta dimagrante: a gennaio fuori in quattro per due in entrata. Più che una nuova linea di mercato, un imperativo, diretta conseguenza dei prossimi 6 mesi senza coppe europee e con 25 elementi in rosa, per due sole competizioni (campionato e Coppa Italia) da onorare. Ma, in casa Inter, è questo lo status quo in vista dell'imminente riapertura delle trattative invernali.

In primis «snellire l'organico», come ha sottolineato, Antonio Conte dopo il 3-1 di domenica a Cagliari, e, in un secondo tempo, focalizzarsi sulle operazioni in entrata, con due nomi su tutti: Rodrigo De Paul e Arkadiusz Milik. Il tuttocampista dell'Udinese (regista, mezzala o trequartista all'occorrenza) è, infatti, l'obiettivo numero uno del salentino per il centrocampo.

Il centravanti polacco invece il perfetto vice-Lukaku per l'immediato, oltre che una potenziale alternativa già in casa a Lautaro, in caso di addio dell'argentino in estate. Ma, prima di intensificare i discorsi con Udinese e Napoli per i due innesti di qualità individuati dall'ex ct, Marotta & Ausilio dovranno alleggerirsi della quantità in eccesso, liberandosi degli esuberi e cominciando da Eriksen, Nainggolan, Vecino e Pinamonti, i 4 con il foglio di via già pronto. Per il danese, in chiaroscuro anche a Cagliari a dispetto dei 58 minuti giocati, la richiesta di Suning è di 30 milioni (alla finestra United, Psg e Bayern). Guarda caso, lo stesso prezzo del friulano De Paul, avvicinabile solo con offerta cash.

Altrimenti, più percorribili Tolisso e Paredes, che Psg e Bayern propongono in uno scambio di prestiti con Eriksen. Ma non solo. Oltre al danese in uscita anche Nainggolan, escluso dalla trasferta in Sardegna e sempre in orbita Cagliari e Torino, Pinamonti, bocciato in attacco, e Vecino, in recupero e possibile pedina di scambio con il Napoli per Milik, in scadenza a giugno e potenziale affare low cost per l'imminente gennaio.

