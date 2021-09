Alessio Agnelli

«Con il Real abbiamo l'occasione di scrivere una bella pagina del nostro futuro. Voglio un'Inter con il coltello tra i denti: l'obiettivo è passare il girone di Champions». Come non accade da quasi 11 anni (dicembre 2010: qualificazione agli ottavi da 2a, eliminazione nei quarti contro lo Schalke04) in casa nerazzurra e come non è riuscito nemmeno ad Antonio Conte, l'ultimo a provarci e respinto con perdite in Europa alla guida della Beneamata. Simone Inzaghi vuole andare oltre, centrando il pass per la fase ad eliminazione diretta di Champions League, sfumato negli ultimi 2 anni. Oltre l'ex ct e il Real Madrid, con il Gladbach giustiziere di Handanovic e compagni nella passata edizione e questa sera (alle 21, diretta tv Prime Video, arbitro il tedesco Siebert) primo banco di prova dei campioni d'Italia al Meazza. E «oltre il passato, perché quello che è stato, è stato ha sottolineato Inzaghi alla vigilia -, compresa la doppia sfida (con altrettanti ko: 3-2 a Madrid, 0-2 a Milano, ndr) dell'anno scorso col Real. Adesso abbiamo l'opportunità di scrivere una pagina importante per il presente e lavorare al meglio per il futuro. Servirà la nostra giornata migliore, l'aiuto del pubblico e una gara perfetta contro una squadra molto forte, forse la più forte del girone». E guidata da una vecchia volpe come Carlo Ancelotti, «uno degli allenatori più vincenti della storia, che sa dare alle proprie squadre organizzazione e gioco offensivo».

Gli osservati speciali si chiameranno Benzema e Vinicius Jr, 9 gol in 2 (5 e 4) nei primi 4 turni di Liga. «Ma c'è molto talento nel Real, non solo loro- ha concluso il piacentino-. Rischiamo di dimenticarne altri come Hazard e Rodrygo. Domani (oggi, ndr) dovremo essere bravi in entrambe le fasi, perché l'11 di Ancelotti fraseggia bene, gioca nello stretto e sa prenderti in profondità». Fondamentale, quindi, il recupero di quasi tutti gli effettivi (out solo Sensi). In particolare Bastoni (Sta meglio, vuole esserci), di nuovo in gruppo nella rifinitura di ieri e in odore di rientro dall'inizio. Gli unici dubbi di formazione fra Dzeko e Correa e fra Darmian e Dumfries, con i primi in vantaggio. «Il Real? Sappiamo di che si tratta, l'abbiamo incontrato anche l'anno scorso ha chiosato Handanovic -. Ora abbiamo maggiore esperienza e determinazione, dovremo cercare di limitarli».



