Alessio Agnelli «Con il Borussia sarà una sfida dentro o fuori. L'unico

«Con il Borussia sarà una sfida dentro o fuori. L'unico modo per restare in vita è vincere, dando tutto e senza rimpianti». Nessun'altra via di scampo. Questa sera (ore 21, diretta tv Sky Sport, arbitro l'olandese Makkelie) a Moenchengladbach, l'Inter di Antonio Conte avrà un solo risultato a disposizione, per non chiudere con un turno d'anticipo il capitolo-Champions e restare in corsa per gli ottavi: la vittoria, obbligata da un bottino di 2 punti in 4 giornate della fase a gironi e «da alcune situazioni che ci siamo creati da soli e che ci hanno penalizzato - ha sottolineato il tecnico nerazzurro da Appiano -. A inizio percorso eravamo arbitri del nostro destino, ora non lo siamo più e l'unico modo per cercare di restare in vita è quello di vincere domani (stasera, ndr). Per noi sarà anche l'occasione di dare seguito al percorso iniziato in Europa. E di testare, una volta di più, la squadra in partite dentro o fuori, importanti».

E da non fallire, pena la seconda eliminazione di fila della Banda-Conte dai giochi per la Champions in dicembre. Ai nerazzurri servono 2 vittorie tra Gladbach e Shakthar (mercoledì prossimo), accompagnate da altrettanti ko dei tedeschi (di scena a Madrid nell'ultimo turno), per andare avanti. «E non sarà semplice - ha proseguito Conte -. Il Borussia (1° in classifica a 8 punti, ndr) ha dimostrato la sua forza. Giocheremo contro una buonissima squadra, che sta facendo molto bene in Europa. Dovremo dare il massimo e uscire dal campo senza rimpianti».

Anche al netto di uno status da work in progress, ancora attuale ad Appiano e «con tutti i rischi del caso. Quest'anno, dopo pochissimo tempo (dalla fine della scorsa stagione, ndr), ci siamo trovati a dover far gare ufficiali con calciatori appena arrivati - ha concluso l'ex ct -. Abbiamo dovuto buttarli nella mischia, anche se avevano bisogno di lavorare un bel po' per capire determinate situazioni. A volte siamo riusciti a trovare il risultato, altre meno».

Ma stasera la vittoria è obbligata. E così la formazione, all'insegna dei soliti noti in difesa (Skriniar, De Vrij e Bastoni) e in attacco (Lukaku e Lautaro). A centrocampo (squalificato Vidal, out per infortunio Nainggolan) l'unico dubbio è tra Brozovic (ieri in gruppo post Covid) e Sensi. A completare il reparto, Barella e Gagliardini in mezzo, Hakimi e Young in fascia.

