Alessio Agnelli Cessione Inter: un fondo tira l'altro, ma BcPartners non molla

Cessione Inter: un fondo tira l'altro, ma BcPartners non molla la presa. Sarà per il forte appeal globale del brand nerazzurro o semplicemente per questione di geni, ereditati dai padri fondatori del club, fratelli del mondo per statuto e vocazione, ma, in viale Liberazione, continua a ingrossarsi l'elenco degli hedge fund internazionali interessati all'acquisizione del pacchetto azionario della Beneamata.

Dagli svedesi di EQT, già operativi in Italia con le controllate Facile.it e Lima, agli americani di Arctos, affiancati dai connazionali di Ares Management e dal fondo sovrano di Singapore, Temasek Holdings, fino a Fortress (gruppo a stelle e strisce specializzato in asset con debiti problematici e l'esposizione obbligazionaria dell'Inter è di 375 milioni) e Mubadala (di Abu Dhabi, già attivo nel Manchester City e in Ferrari, dal 2015, con quote di minoranza), singolarmente o affiancati.

Conclusa la due diligence e l'esclusiva del fondo inglese BcPartners, nelle prossime settimane toccherà a loro spulciare i conti nerazzurri per decidere se e quanto investire nella società di Suning.

L'offerta formale dell'hedge fund londinese, in arrivo entro il weekend (o agli inizi della prossima settimana al più tardi) dopo 2 mesi di trattative e sull'ordine dei 750/800 milioni, debiti inclusi, non sarà, infatti, presa in considerazione dagli Zhang, fermi a 950 milioni/un miliardo di valutazione per il 100% del club e intenzionati ad ascoltare nuove proposte d'acquisto, senza ulteriori perdite di tempo con BcPartners.

Della serie, avanti il prossimo, con un occhio di riguardo per Fortress e Mubadala, che potrebbero entrare con quote di minoranza, risolvendo i problemi di liquidità del club e lasciando Suning al comando. Ma senza tralasciare gli altri fondi in gioco, né il progetto di azionariato popolare portato avanti da Carlo Cottarelli di Interspac.

Sul futuro dell'Inter, e sull'obbligo di disimpegno di Suning, ha detto la sua anche Massimo Moratti: «Non me lo aspettavo - ha sottolineato l'ex patron -, ma del resto questa situazione difficile per tutto il mondo mette la famiglia Zhang in condizione di non poter supportare, per intenzione e mezzi, la causa. Spero che trovino qualcuno alla loro altezza».

