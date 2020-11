Alessio Agnelli

Carica Vidal: leader, guerriero e goleador con il Cile. Magari non una novità o una sorpresa vera e propria, visti i numeri da campionissimo di King Arturo (31 reti in 118 presenze, 5 nelle ultime 6 partite) con la maglia della Roja, ma sicuramente una buona notizia anche per l'Inter di Antonio Conte, senza alternative a Lukaku e Lautaro in zona gol e a caccia di nuove bocche da fuoco da proporre dopo la sosta. Arturo Vidal potrebbe essere il candidato ideale per l'ex ct. E non solo per la doppietta (la settima in Nazionale), con cui ha liquidato il Perù nelle prime ore di sabato a Santiago del Cile, agendo da trequartista.

Anche in casa Inter, i piani iniziali di Conte prevedevano un ruolo più avanzato, e meno vincolato ad oneri difensivi, per l'ex Barcellona, poi naufragato per infortuni e contagi da covid nel reparto. Ma, con i rientri di Nainggolan e Sensi e quello, probabile, di Gagliardini (oggi nuovo tampone per l'azzurro, rientrato a Milano, dopo l'esito dubbio di sabato in azzurro), l'esperimento-trequartista, già iniziato contro Real e Atalanta prima del rompete le righe, dovrebbe rappresentare la regola e non l'eccezione dopo la sosta per Vidal, di rientro giovedì.

A Milano da sabato (come Kolarov, liberato dalla Serbia), invece, Marcelo Brozovic, positivo al Covid 19. Il croato terminerà i 10 giorni di quarantena lunedì prossimo, con obiettivo-Real in caso di negatività al tampone.

