Alessio Agnelli

Big Rom vota Eriksen, un potenziale fuoriclasse. Mentre si moltiplicano le voci di possibili scambi di mercato (al Psg per Paredes, già sondato in estate, o al Real per Isco, ai ferri corti con Zidane) già alla riapertura di gennaio, Christian Eriksen si affida a... Romelu Lukaku, pupillo di Conte, per risalire nelle gerarchie dell'ex ct e tenersi l'Inter nel prossimo mese e mezzo. Mercoledì sera, il 28enne di Middelfart e il gigante di Anversa si sono sfidati in Belgio-Danimarca. In palio il visto per la final four di Nations League, centrato da Big Rom con un'altra doppietta da protagonista assoluto (nelle ultime 14 gare coi Diavoli Rossi 17 gol per l'ex United), ma con l'onore delle armi per l'ex Tottenham, fra i migliori, come gli accade spesso in maglia danese, per gol (già 36, gli ultimi 2 domenica all'Islanda) ed assist (suo l'innesco del momentaneo 1-1 contro Lukaku e compagni) alla causa: Christian ha tutte le qualità per diventare un fuoriclasse e io voglio aiutarlo a far bene anche all'Inter- ha sottolineato Big Rom all'emittente danese Kanal 5, dopo il 4-2 di Leuven-. Alcuni giocatori hanno bisogno di più tempo per adattarsi al calcio italiano, io sono stato fortunato ad ambientarmi velocemente. Se impara l'italiano, per Eriksen diventerà tutto più facile. Potrà comunicare meglio, dare un contributo maggiore alla squadra. E cambiare in corso d'opera il suo futuro in nerazzurro, già a rischio, dopo 10 mesi di chances non sfruttate con mister Conte. Domenica il danese potrebbe averne un'altra contro il Torino al posto di Vidal, ricaricato dalla parentesi-Cile (3 gol in 2 partite), ma titolare annunciato contro il Real mercoledì e in predicato di panchina. Certo, dipenderà anche dagli esiti dei tamponi effettuati ieri agli ultimi nazionali (oltre a Eriksen e Vidal, Sanchez, Barella, Bastoni, Skriniar, De Vrij, Lautaro e Lukaku) di rientro e previsti in giornata. Ma, da D'Ambrosio a Darmian, fino a Gagliardini e al Nino Maravilla, sono molte le seconde linee che potrebbero trovar spazio per turnover contro i granata.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Novembre 2020, 05:01

