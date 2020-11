Alessio Agnelli

Big Rom più no che sì per Madrid: Conte in ansia per la Lukaku-dipendenza dei suoi. Si è visto sabato pomeriggio, nell'anticipo di campionato pareggiato (2-2) contro il Parma con il gigante di Anversa ai box, e potrebbe riproporsi domani sera, a Valdebebas, nella sfida già decisiva per un posto negli ottavi di Champions League con il Real di Zidane, da dirimere ancora senza il totem belga al centro dell'attacco.

Contro i Ducali il dato negativo più evidente è stato proprio il rapporto tiri-gol segnati: 18 in totale, 9 nello specchio, e solo 2 reti, arrivate nella confusione dell'arrembaggio finale, a conferma di un killer instinct latitante, o quasi, nel resto del gruppo e insito unicamente in Romelu Lukaku, uomo-squadra e puntuale finisseur.

Tra campionato e Champions, il centravanti belga ha già timbrato il cartellino in 7 occasioni su altrettante gare disputate(5 su 5 in A, 2 su 2 in Europa), confermandosi imprescindibile, ed insostituibile o quasi (in stagione solo 25 minuti di riposo, a Benevento), in rosa. Oltre che un problema di difficile soluzione, in caso di forfait, per l'ex ct, come il Parma ha avuto modo di evidenziare nell'anticipo di sabato, imbrigliando Lautaro, impaurito senza il compagno di reparto, e beneficiando degli errori di mira, molti clamorosi (vedi Hakimi e Vidal, due volte a testa, solo per citarne alcuni), degli orfani di Big Rom. Contro i Ducali ci ha messo del suo anche il signor Piccinini, negando un rigore netto ad Ivan Perisic e scatenando la rabbia di Marotta nel post-partita.

Ma a pesare di più è stata l'assenza forzata (per un risentimento agli adduttori della coscia sinistra) di Romelu Lukaku, a parte anche ieri e a forte rischio pure per domani sera a Madrid. Stamane la decisione definitiva sul belga, ma è più no che sì.

Qualche chance in più, invece, per Alexis Sanchez, in recupero, ma in odore di panchina come Milan Skriniar (in gruppo da ieri, dopo il 2° tampone negativo). Sicuramente out Stefano Sensi.

