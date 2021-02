Alessio Agnelli

Big Rom grandi numeri: al derby dei derby con 300 gol in carriera e doppio primato, in classifica e tra i bomber di A. Contro la Lazio Lukaku si è preso tutto, confermandosi leader, trascinatore e finisseur d'eccezione come pochi al mondo e zittendo anche gli ultimi scettici (pochi, in realtà), ancorati all'antico adagio di un Romelu a fari spenti, e polveri bagnate, contro le big.

Con la doppietta di domenica, il gigante di Anversa ha, infatti, battezzato la terza grande (dopo Milan, nella stracittadina d'andata, e Napoli) in stagione, regalando all'Inter di Conte la vetta in solitaria nella settimana pre-derby e, a se stesso, il primo posto nella graduatoria dei bomber più prolifici del campionato, a quota 16 gol (in 21 presenze) come Cristiano Ronaldo e a più 2 su Ciro Immobile, appena superato e surclassato in campo, e sul nemico Ibrahimovic, il prossimo con cui incrociare i guantoni e confrontarsi, dopo il duro faccia a faccia di Coppa, nel derby-scudetto di domenica pomeriggio.

Nel biglietto da visita da presentare allo svedese, oltre al +1 in classifica e al titolo provvisorio di Pichichi, Big Rom potrà vantare, pure, un altro traguardo tagliato in netto anticipo rispetto al milanista: le 300 reti in carriera, tra club (243: 87 Everton, 56 Inter, 42 Manchester United, 41 Anderlecht e 17 West Bromwich Albion) e Nazionale belga (57 gol), prima del 28esimo compleanno (il prossimo 13 maggio) e con 4 anni di vantaggio su Ibra, tricentenario allo scadere delle 31 primavere. Meglio di Lukaku solo Lionel Messi, all'obiettivo prima dei 26 anni.

Come Big Rom, Cristiano Ronaldo, a quota 300 nel 27esimo anno di età e al secondo posto ex aequo con il belga tra i bomber più rapidi di sempre. A seguire altri campionissimi del calibro di Luis Suarez e Robert Lewandowski, entrambi 28enni alla meta. Poi Zlatan Ibrahimovic, in quinta piazza e reduce dal doppio sorpasso di Lukaku nello scorso weekend. Per domenica, quindi, nuove scintille in vista.

E un altro scontro tra giganti, dopo il derby dei quarti di finale di Coppa Italia del 26 gennaio scorso e i pesanti insulti volati fra i due. Ieri, i procuratori della Figc Ricciardi, Scarpa ed Esposito (i primi 2 in videoconferenza, l'ultimo presente alla Pinetina) hanno interrogato Lukaku (affiancato dall'avvocato dell'Inter, Cappellini) sull'accaduto. In totale 30 minuti di colloquio, ma, a prescindere dagli sviluppi del supplemento d'indagini federali(le eventuali squalifiche dovrebbero essere infatti scontate in Coppa Italia), nessun rischio per la sfida-scudetto di domenica a San Siro..

