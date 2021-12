Alessio Agnelli

Beffa Inzaghi: dall'Ajax al Liverpool nel sorteggio-bis di Champions. Al primo tentativo erano usciti dalle urne i Lancieri di Amsterdam, in ottica ottavi di finale il minore dei mali, insieme al Lille, per l'Inter del piacentino e un motivo in più per festeggiare dopo il sorpasso in campionato sul Milan e il primato in classifica. Poi il pastrocchio dell'Uefa, la ripetizione del sorteggio e la doccia gelata per i campioni d'Italia, abbinati ai Reds di Jurgen Klopp, reduci da un 6 su 6 (successi, come l'Ajax, ma in un gruppo di ferro con Atletico, Porto e Milan) nella fase a gironi, fra i primi candidati alla vittoria finale.

Con l'Inter sarà una vera sfida di Champions - il commento a caldo di Klopp -. Sono la capolista in Italia, una buona squadra in un buon momento. Vedremo come andranno le cose a febbraio. Ma la vita del Liverpool è così: difficile, ma possibile, quindi proviamoci, non vedo l'ora. Per Simone Inzaghi invece una mission quasi impossible e al limite del proibitivo, ma... never say never'. L'esempio del campionato in corso dev'essere infatti di insegnamento e da sprone anche per la Champions, come ha sottolineato Handanovic a Sportmediaset, dopo il primato in A. Se siamo più forti dell'anno scorso? Non è un discorso di sentirsi forti, abbiamo sostituito due giocatori che tutti credevano insostituibili e ora giochiamo anche meglio. Quindi, attenzione prima di dare giudizi. O qualcuno per spacciato. I numeri dell'Inter di Inzaghi sono da fuoriserie e, addirittura, migliori rispetto all'ultimo Conte, già sorpassato. Dopo 17 giornate di A, il computo è di 40 punti a 37 a favore del piacentino, in vetta al campionato con 5 turni di anticipo sul leccese (1° alla 22esima giornata del 2020/21). Come l'anno scorso, 43 gol segnati e miglior attacco del campionato, nonostante l'addio di Lukaku, grazie a Lautaro, Dzeko e a 15 bocche da fuoco (l'ultimo ad iscriversi alla giostra del gol Alexis Sanchez) complessive e differenti in 17 gare di A. In più, difesa meno trafitta (15 gol subiti contro 23), con seconda piazza tra le più ermetiche, a conferma della solidità del progetto. Quindi, Liverpool avvisato. Come Salernitana e Torino, gli ultimi 2 ostacoli fra Inzaghi e il prossimo record: i 99 gol in serie A dell'Inter 1950 nell'anno solare, con Lautaro e compagni a quota 98 nel 2021.



Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA