Alessio Agnelli

Bastoni-Tottenham: Conte alza il pressing, ma da casa Inter nessuno sconto per l'ex ct, anzi un prezzo a salire. Più caro di quanto non costerebbe a United, City e Chelsea, le altre big di Premier interessate all'acquisto e alla finestra per il classe '99 di Casalmaggiore. In viale Liberazione, è questa la linea decisa da Suning per il potenziale addio di Alessandro Bastoni, richiestissimo oltremanica e in odore di taglio sull'altare dell'attivo (+60 milioni) di mercato fissato da Steven Zhang.

In pratica, due prezzi e due misure, per gli Spurs di Antonio Conte e per il resto della concorrenza e, chiaramente, non a favore dell'ex ct dopo l'affaire Perisic e l'interessamento per Lukaku. Marotta e Ausilio non hanno, infatti, gradito modalità e tempistiche dello scippo del croato e lo stesso dicasi per il sondaggio effettuato nello scorso weekend con il Chelsea per Lukaku, sogno nerazzurro.

Quindi, nessun trattamento di favore per il salentino nella possibile trattativa per Bastoni, bensì una richiesta al rialzo di 70 milioni, 10 in più di quelli (60-65 coi bonus) di cui si è discusso a Parigi (a margine della finale di Champions), tra Ausilio e gli altri club in lizza, per il potenziale happy end. Con parte del ricavato, l'Inter potrebbe accelerare, poi, per Gleison Bremer, obiettivo a prescindere (c'è già un accordo sulla parola tra Marotta e il brasiliano; su Bremer anche il Milan), ma più abbordabile (il Torino chiede 35-40 milioni; Pinamonti e il giovane Casadei come possibili contropartite) con i milioni in cassa per Bastoni.

La mossa successiva sarà, invece, reperire un sostituto dell'azzurro sul centro-sinistra, meglio se di piede mancino, con Marcos Senesi del Feyenoord e Francesco Acerbi della Lazio fra i monitorati. In entrata, ore calde per Henrikh Mkhitaryan: a stretto giro di posta (forse già domani) visite mediche e firma sul biennale da 3,8 milioni a stagione (solo 4,9 lordi a bilancio, grazie al Decreto Crescita). In uscita, giorni decisivi per Sanchez e Vidal, verso la risoluzione con incentivo (3-4 milioni cadauno) all'esodo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Giugno 2022, 05:01

