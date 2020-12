Alessio Agnelli

«Avremo defezioni importanti, ma con lo Shakthar una sola via: vincere, esaltandoci nelle difficoltà». Due assenze pesantissime. La prima sicura e certificata dall'esito (risentimento ai flessori della coscia destra) della risonanza effettuata da Vidal, la seconda più che probabile, in considerazione del ko alla caviglia rimediato da Barella nell'allenamento di lunedì, con annesso forfait nella rifinitura di ieri.

Ma, alla vigilia della sfida dentro o fuori contro lo Shakthar Donetsk (stasera, alle 21, diretta tv Sky Sport 1, arbitro lo sloveno Vincic), Antonio Conte continua a pensare positivo, «senza cercare alibi» per la coperta corta in mediana (out anche Nainggolan e Vecino. A disposizione solo Brozovic e Gagliardini, più Sensi, a mezzo servizio, ed Eriksen, quasi alla porta) e puntando proprio sulle «defezioni per affrontare le difficoltà tutti quanti assieme, con la consapevolezza che ci devono esaltare - ha sottolineato l'ex ct in conferenza -. Arturo non è disponibile. Rischiarlo significherebbe allungare i tempi di infortunio e in quella zona di campo non ce lo possiamo permettere».

Quindi un solo imperativo contro gli ucraini: «Sopperire alle assenze e cercare in tutti i modi la vittoria». Obbligata e fondamentale ai fini del pass per gli ottavi di Champions, ammesso (e non concesso) che, a Madrid, Real e Gladbach non optino per un biscotto (con un pareggio si qualificherebbero entrambe) elimina-Inter. «La realtà dei fatti è che dobbiamo vincere contro un'ottima squadra, che avrà 2 risultati su 3 per qualificarsi - ha concluso Conte -. Una settimana fa eravamo morti, ora abbiamo uno spiraglio di luce e contro lo Shakthar una sola strada: i 3 punti. Preoccupato per Real-Borussia? Stiamo parlando di Champions e di grandi club, ognuno giocherà per vincere la propria partita. Le considero illazioni deprimenti».

E discorso chiuso. Apertissimo invece il ballottaggio tra Eriksen e Sensi per completare (con Hakimi, Brozovic, Gagliardini e Young) il centrocampo. In difesa e attacco i titolarissimi.

