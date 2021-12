Alessio Agnelli

Attacco multishot e difesa bunker: la nuova Inter di Inzaghi a caccia del doppio primato in Italia e in Europa. Dopo la Roma di Mourinho e la seconda piazza in campionato ad un punto dal Milan, il Real di Ancelotti, nello spareggio di domani sera a Madrid per il primo posto nel gruppo D di Champions League.

Per Simone Inzaghi e la sua macchina perfetta non finiscono le sfide e gli esami di maturità da superare sulla rotta dell'eccellenza assoluta.

Con il campionato riaperto, grazie al sacco dell'Olimpico di sabato pomeriggio e alla caduta del Napoli nell'anticipo serale con l'Atalanta, il prossimo step dell'Inter è ora fare altrettanto anche al Bernabeu, per chiudere i conti oltreconfine con un sorpasso in classifica (Real a 12 punti, nerazzurri secondi a 10) sui Galacticos, che varrebbe oro in sede di sorteggio per gli ottavi. Serve solo un'altra vittoria, dopo le 4 di fila degli ultimi 4 turni di campionato (addirittura 8 successi -e un pari- nelle ultime 9 tra serie A e Champions). E puntando sulla solita routine evidenziata da un mese e mezzo a questa parte in serie A: difesa ermetica ed attacco on fire, con più bocche da fuoco pronte all'uso.

Con il foglio pulito di Roma, sono saliti infatti a 6 i clean sheet stagionali della Banda Inzaghi in campionato. La bellezza di 5 (contro Empoli, Udinese, Venezia, Spezia e Roma) nelle ultime 7 di A, a conferma di un'impermeabilità ritrovata, a prescindere da infortuni (negli ultimi 10 giorni De Vrij, Ranocchia, Darmian e Bastoni, rientrato all'Olimpico) ed interpreti nel reparto. Con la rete di Denzel Dumfries, al primo centro con l'Inter a Roma, è aumentato invece il computo dei marcatori di Inzaghi in campionato: già 14 nerazzurri a segno in 16 giornate, 17 allargando il dato alla Champions. Esempio di una prolificità offensiva con pochi eguali in Italia, e confermata da numeri e record a corredo.

Con il tris dell'Olimpico, Inzaghi ha eguagliato il primato dell'Inter 50-51, a segno per 18 trasferte consecutive in A. Contando anche le gare in casa il dato è ancora più impressionante: 35 gare di fila a bersaglio, fra la stagione in corso e l'ultima griffata Conte.

Quasi un intero campionato e nelle prossime tre sfide di A l'Inter se la vedrà con Cagliari, Salernitana e Torino. Tre chances per l'en plein e per il sorpasso sul Milan, di scena il 19 a San Siro contro il Napoli.

