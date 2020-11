Alessio Agnelli

Arek Milik, la quarta punta anti... stress. Meglio di uno Xanax verrebbe da dire, visto lo stato di ansietà che pervade Antonio Conte da fine mercato, con Gervinho sfumato all'ultimo e tre soli effettivi (già bocciato Pinamonti) alla voce attacco, Lukaku, Lautaro e Sanchez, da preservare e spesso sovraccaricati di lavoro anche in Nazionale, col rischio di affaticamenti (ieri l'ennesimo per il Niño Maravilla) e infortuni. Da gennaio, la musica cambierà per l'ex ct. E il motivo è l'ok di Suning all'investimento per un quarto attaccante, possibilmente low cost e di prospettiva, come Arkadiusz Milik. Alla riapertura dei trasferimenti, il focus di Marotta&Ausilio si concentrerà, infatti, sul 26enne polacco, fuori rosa a Napoli e in scadenza di contratto il prossimo giugno. L'obiettivo dell'Inter è di inserirlo a parziale contropartita nei discorsi per Vecino, molto apprezzato da Gattuso e valutato 20 milioni da Suning. De Laurentiis punta allo scambio alla pari, ma si discute. Esattamente come con Parma e Chelsea per Gervinho e Giroud, i piani B e C. Intanto, Conte resta in ansia per Sanchez, al seguito del Cile e costretto a lasciare anzitempo la seduta pre-Perù (domani) di ieri per un fastidio muscolare che si trascina da tempo. E, da parte dell'ex ct, dita incrociate, come per Lautaro e Lukaku, di scena con Argentina e Belgio.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA