Alessio Agnelli

Anche un... Ninja in ritiro con l'Inter. Non solo il Guerriero Vidal, in uscita da Barcellona (entro il weekend la risoluzione del contratto con i catalani) e già d'accordo con il club di Suning per un biennale (con opzione per una 3^ stagione) da 6 milioni più bonus. Da lunedì, a rimpinguare il drappello dei centrocampisti assaltatori di Antonio Conte per la prima seduta a ranghi uniti della nuova stagione, ci sarà sicuramente Radja Nainggolan, il (ri)valutato dopo Cagliari (26 presenze e 6 gol) e sotto doppia osservazione di tecnico e società per una permanenza a sorpresa alla Pinetina, anche dopo il fischio finale di mercato. A parlarne per primo è stato Piero Ausilio: Nainggolan è un asset della società, ha ancora 2 anni di contratto con noi e si è messo a disposizione di società e allenatore in modo serio e professionale- ha sottolineato il ds nerazzurro nei giorni scorsi-. Lo valuteremo, ma non escludo che resti. Tenuto anche conto dello stop con il Cagliari nella trattativa per la conferma del Ninja in rossoblu. Giulini non si è spinto oltre la proposta di un rinnovo del prestito. E senza obbligo di riscatto, la condizione minima che avrebbe potuto portare a una fumata bianca, vista l'intenzione di Marotta e Ausilio di monetizzare con il 32enne di Anversa. Quindi, nulla da escludere sul futuro di Nainggolan. Nemmeno un reintegro nella rosa di Conte dopo l'epurazione per motivi comportamentali dell'estate scorsa. Ma sempre nel rispetto delle regole che devono essere osservate da tutti- la puntualizzazione di Ausilio, a scanso di equivoci-. Radja avrà delle chances: dovrà essere bravo a coglierle. Esattamente come nei primi allenamenti individuali (in compagnia di Hakimi, Dalbert, Radu e il giovane Vagiannidis) degli ultimi due giorni ad Appiano. Da oggi, farà rientro alla base anche Stefan De Vrij, ko in nazionale. Per il centrale olandese una leggera distorsione alla caviglia prima dei match di Nations League contro Polonia e Italia. Già in giornata gli accertamenti di rito. Sul versante uscite, invece, ieri summit in sede con l'agente di Dalbert: dal brasiliano primo no all'Istanbul Baakehir. Per Joao Mario ipotesi Benfica.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA