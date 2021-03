Alessio Agnelli

Anche De Vrij e Vecino contagiati: l'ATS di Milano vieta Inter-Sassuolo e impone 4 giorni di stop alla capolista. Nessun tipo di attività di squadra fino a lunedì, il rinvio dell'anticipo di campionato di domani sera con gli emiliani di De Zerbi e l'obbligo di sottoporsi a tampone ogni 48 ore, per sospetto focolaio da Covid 19. Tanto che la Lega calcio ha già ratificato il rinvio della gara.

In casa Inter sale l'ansia e il numero dei giocatori positivi nella terza ondata stagionale (dopo quelle di ottobre, con 6 casi acclarati, Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Nainggolan, Radu e Young, e i1 falso positivo, Hakimi, e di fine novembre, Padelli, Kolarov e Brozovic) di contagi. A Danilo D'Ambrosio e Samir Handanovic, conclamati da lunedì e martedì, si sono, infatti, aggiunti nella tarda mattinata di ieri anche Stefan De Vrij e Matias Vecino, positivi dai test molecolari di mercoledì (ieri l'esito), per un totale di quattro casi in tre giorni.

E, immediato, è scattato il provvedimento dell'ATS di Milano, che ha messo in bolla squadra e staff tecnico, disponendo la quarantena per i nuovi positivi (presso la propria abitazione da ieri), il divieto di allenamenti e partita (il 7 aprile la data più probabile per il recupero con il Sassuolo), fino a domenica compresa, per il resto del gruppo e, per i nazionali di Conte, anche l'obbligo di soggiorno in Italia durante la sosta, con veto alle convocazioni dei rispettivi ct.

Insomma, uno stop perentorio su triplice linea e necessario per prevenire l'insorgere di nuovi casi, come ha sottolineato anche l'infettivologo Massimo Galli dell'ospedale Sacco: «È la cosa giusta da fare, quando c'è il timore che qualcuno scenda in campo con una positività anche non acclarata - ha chiosato a RadioRai1 -. Ove si sospetti un focolaio, non vedo perché si debba andare a cercare un guaio. È il minimo da fare, altrimenti si è fuori da ogni logica».

Oggi arriverà l'esito del nuovo giro di tamponi, effettuati ieri da Lukaku e compagni, una volta appreso della positività di Vecino e De Vrij. Il rito dovrebbe ripetersi ogni 48 ore fino a lunedì, quando la squadra si sottoporrà a nuovi test decisivi per la ripresa dell'attività agonistica. Per i positivi (D'Ambrosio il 16 marzo, Handanovic il 17, De Vrij e Vecino il 18), invece, 10 giorni di quarantena, poi un nuovo tampone e, in caso di negatività, buone chances di esserci già contro il Bologna il 3 aprile, dopo la pausa per le Nazionali.

