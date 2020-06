Alessio Agnelli

AAA cercasi gol dalla panchina: la Banda Conte da zona retrocessione per il contributo delle riserve. Lontana anni luce dalla capolista' Atalanta (14 reti dai panchinari) e in penultima piazza in serie A, meglio solo della Spal fanalino di coda e ancora a zero in casella. L'Inter dell'ex ct un gol almeno lo ha messo a segno con i subentrati ( Bastoni, nell'1-1 del 19 gennaio al Via del Mare contro il Lecce), ma per Antonio Conte una magra consolazione e un problema da risolvere al più presto, tenuto conto di un finale di stagione con impegni ogni 3 giorni e con 5 sostituzioni per partita a disposizione degli allenatori. Sabato, al San Paolo, sarà la prima occasione di rivalsa per le seconde linee nerazzurre, approfittando della semifinale di Coppa Italia (stesso allarmante dato del campionato, con 6 gol segnati e tutti dai titolari) con il Napoli per invertire il trend e battere il primo colpo post-quarantena. Ma anche Conte dovrà cambiare tendenza ed affidarsi con maggiore continuità e minutaggio (quello dell'Inter-1274' complessivi- il più basso in serie A) alle risorse in panchina. Nella prima parte di stagione, il salentino ha pescato poco tra le riserve, anche per i lunghi stop di Alexis Sanchez e Stefano Sensi, che ne hanno ridimensionato le scelte. Ma, da sabato, ci saranno tutti (o quasi: in dubbio solo Vecino), compresi Eriksen, Moses e Young, sbarcati a gennaio e a caccia di maggiori spazi da qui ad agosto. «Ci siamo quasi...e non vediamo l'ora di riprendere a giocare- ha dichiarato Antonio Candreva su Instagram -. Il prato verde, i compagni, le emozioni che solo questo sport ci regala. Speriamo di donare spensieratezza e sorrisi ai nostri tifosi, dopo questo periodo di sofferenza e difficoltà per tutti noi e per tutto il Paese».

