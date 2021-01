Alessio Agnella

Vidal, Barella e Bastoni: l'Inter ricomincia da tre. Un nuovo inizio per il Guerriero, ex di turno e puntualmente a segno nel derby d'Italia contro la sua Juve, ma anche nuove consapevolezze per i due talenti in erba di Conte, sempre più decisivi e sempre meno baby, e per il salentino, alla prima vittoria da allenatore contro Madama e pronto ad ereditarne i gradi di prima candidata allo scudetto.

Il 2-0 di domenica sera, per inciso pure il primo successo dell'Inter sui bianconeri da un lustro a questa parte (con De Boer l'ultima vittoria, per 2-1, nel 2016), ha rappresentato, infatti, tutto questo per Antonio Conte e la sua Inter, al limite della «perfezione» contro la Juve di Pirlo. Di sicuro, lo è stato Arturo Vidal, l'uomo più atteso, che ha risposto sul campo alle critiche social, sfoderando garra' e cresta da Guerriero. Dopo i 2 gol vittoria falliti nel 2-2 con la Roma, la scommessa in rete del cileno: «Ne segno uno e ne metto altri 10». Detto, fatto. Con gol su rigore alla Fiorentina in Coppa Italia e bis, 4 giorni dopo, nella madre di tutte le partite, battendo anche il primo colpo in campionato.

Quanto invece alla querelle del bacio allo stemma bianconero nell'abbraccio pre-partita con Chiellini «non era quella la mia intenzione - ha chiarito Vidal -, il bacio è stato una dimostrazione d'affetto per un fratello che mi ha dato il calcio».

I due baby brothers nerazzurri sono, invece, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, 24 e 22 anni da compiere e il nuovo che avanza in casa Inter. Il sardo motore inesauribile contro la Signora, con senso dell'assist (al bacio quello per Vidal) e del gol in inserimento. L'orobico con personalità da veterano (annullati Chiesa prima e Kulusevsky poi) e la perla dell'assist del raddoppio, con lancio alla Suarez.

Unica nota stonata, le voci di un cambio di ragione sociale (da FC Internazionale a Inter Milano) del club, subito smentite dall'ad Antonello: «L'Inter non cambierà nome. Inter Milano è un progetto di marketing a cui stiamo lavorando da oltre un anno».

